Sassari | bimbo di un mese muore nel sonno

(Di lunedì 11 novembre 2019) Una tragedia improvvisa e, almeno per ora, ancora inspiegabile. Un bambino di appena unè morto la scorsa notte a, mentre dormiva nella casa di famiglia. Secondo quanto raccontato dai familiari agli inquirenti, il bambino era stato messo a letto alla solita ora dalla mamma, che ha anche altri due bimbi. Poi, intorno alle 22, la donna è andata a ricontrollare se tutto fosse a posto, ma dopo averlo accarezzato al volto si è accorta che c’era qualcosa che non andava per il verso giusto. Il bambino di poco più di un, che fino a pochi istanti prima dormiva tranquillamente nella sua culla, aveva smesso di respirare e almeno a prima vista non dava segni di vita. Il 118 ha cercato di rianimarlo per 40 minuti La donna si è immediatamente messa in allarme e ha subito chiesto aiuto ai familiari. In particolare al marito e anche alla mamma che vive nello stesso palazzo alla ...

