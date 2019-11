Palinsesto CBS 2020 | l’ultima di Criminal Minds dal 8 gennaio | NCIS New Orleans va la

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 11 novembre 2019)CBS midseason: FBI Most Wanted al martedì,dal 8Newsi sposta la domenica, MacGyver sostituisce Magnum PI Dopo NBC, The CW anche CBS stabilisce le date dell’invernotra stabilità e sorprese come l’addio al martedì diNewche dal 16 febbraio si sposta la domenica sera al posto di Madam Secretary. FBI: Most Wanted, spinoff di FBI, debutta il 7con Newche va quindi in pausa per diverse settimane. L’ultima stagione didebutta con un doppio episodio l’8e chiude il 22 febbraio con un doppio episodio andando nello slot delle 21. La quarta stagione di MacGyver sfratta Magnum PI al venerdì dal 7 febbraio e tornerà una volta concluso il ciclo di episodi di MacGyver. Giovedì sera al posto di Evil, che per scelta dei suoi autori Robert e Michelle King ha 13 ...

