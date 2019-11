Nord-Sud | dialogo tra sordi Provenzano | Toti e Fontana litigano sulla riforma delle

A14 - chiusure notturne Atri-Pescara Nord Lunedì 11 verso sud - martedì 12 novembre verso Nord : Pescara - Sull'autostrada A14, per programmati lavori di manutenzione agli impianti nelle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di lunedì 11 novembre alle 6 di martedì 12 novembre, chiuso il tratto verso sud. Di conseguenza, non sarà usufruibile l'area di servizio "Torre Cerrano ovest". In alternativa, dopo ...

Il Maltempo flagella mezz’Italia - neve al Centro/Nord mentre al Sud splende il sole e fa caldo ma durerà poco : nuova Allerta Meteo per Sabato : E’ tornato il Maltempo sull’Italia Centro/settentrionale: forti piogge e temporali stanno colpendo Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria e tutto il Nord. Dalla mezzanotte sono caduti 87mm di pioggia a Portogruaro, 76mm a Cabanne di Rezzoaglio, 74mm a Chiatri, 64mm a Pove del Grappa, 63mm a Lucca, 62mm a Lusiana e Piancavallo, 59mm a Viareggio, 58mm a Castagneto Carducci, 54mm a Camaiore e Brebbia, 53mm a San Giuliano Terme, 51mm a San ...

Meteo : residui fenomeni al sud - altro peggioramento oggi pomeriggio verso il Nord : Meteo - Mentre la perturbazione giunta ieri si sta lentamente spostando dall'Italia, mentre dispensa gli ultimi fenomeni al sud, un nuovo fronte minaccioso si sta avvicinando dalla Francia. Insomma...

Al Nord vincono i licei paritari - al Sud il primato resta alle scuole statali : Online l’edizione 2019 del portale Eduscopio della Fondazione Agnelli sugli istituti superiori che preparano meglio all’università e al lavoro. A Milano tra i classici prevale l’Alexis Carrell e tra gli Scientifici l’Alessandro Volta. A Roma conferme, rispettivamente, per Tasso e Righi

Allerta Meteo - ancora maltempo nelle regioni del Nord e del Sud Italia : le mappe e i bollettini della Protezione Civile : Dopo l’intensa ondata di maltempo che ha caratterizzato l’Italia durante il ponte di Ognissanti, non si arresta l’ondata di pioggia e gli esperti mettono in guardia sui nuovi temporali all’orizzonte. Dopo qualche giorno di tregua già da oggi il maltempo sta interessando il Centro Sud con precipitazioni in Calabria e Sicilia: le provincia di Reggio, Messina, Catania e Agrigento le più colpite dove si sono registrati ...

Colpo alla 'ndrangheta : 70 arresti da Nord a Sud per traffico di droga : Francesca Bernasconi Fermati 70 presunti membri di organizzazioni 'ndraghetiste dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Carabinieri e guardia di finanza hanno anche sequestrato diversi beni e conti correnti Un maxi blitz contro la 'ndrangheta è in corso dalle prime luci dell'alba di questa mattina, in diverse città da Nord a Sud della Penisola. Sono oltre 400 i carabinieri del comando provinciale di Torino, ...

Mit - scioperi trasporti pubblici per il mese di novembre : dal Nord al sud d'Italia : Il mese di novembre riserba qualche sorpresa riguardo gli scioperi dei trasporti che vedono coinvolti i mezzi pubblici locali, le ferrovie, gli aerei e la circolazione e sicurezza stradale. Ma andiamo con ordine e scopriamo qual è il prospetto degli scioperi dei trasporti aggiornato lunedì 4 novembre 2019 dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. scioperi in programma per il mese di novembre 2019 Il primo sciopero di livello aziendale ...

Sud in recessione - risale il gap con il Nord. «Reddito di cittadinanza - impatto nullo» : La Svimez giudica «utile il Reddito di cittadinanza» ma sostiene che «la povertà non si combatte solo con un contributo monetario: occorre ridefinire le politiche di welfare...

Sud - Pil a -0 - 2% : risale gap con Nord Da reddito cittadinanza impatto nullo Conte : piano governo entro fine anno : La Svimez giudica «utile il reddito di cittadinanza» ma sostiene che «la povertà non si combatte solo con un contributo monetario: occorre ridefinire le politiche di welfare...

Sud - Pil a -0 - 2% : risale gap con Nord Da reddito cittadinanza impatto nullo Conte : piano governo entro fine anno : La Svimez giudica «utile il reddito di cittadinanza» ma sostiene che «la povertà non si combatte solo con un contributo monetario: occorre ridefinire le politiche di welfare...

Maltempo - da Nord a Sud piogge e allagamenti : Il Maltempo oggi sta colpendo l'Italia da Nord a Sud e la Protezione Civile ha diramato l'allerta in dieci regioni. La situazione più complicata è, come spesso capita, in Liguria, dove è esondato il torrente Petronio nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso e quest'ultima è rimasta praticamente isolata. Inoltre a Lavagna c'è stata una tromba d'aria che ha provocato numerosi danni. Anche il livello del Vara, nello spezzino, ...

Il treno dei bambini - la storia dei bimbi poveri del Sud che trovarono un futuro grazie a un affido di massa (temporaneo) delle famiglie del Nord : Amerigo ha sette anni e vive con la madre Antonietta in un quartiere popolare della città di Napoli: spesso non hanno di che mangiare, vivono di espedienti. Ma nel rione gira voce che i bambini poveri possono avere una speranza: vivere al Nord per qualche tempo. Amerigo verrà dunque accompagnato, insieme ad altri bambini, a prendere il treno che lo porterà verso una destinazione a lui sconosciuta, Modena, dove troverà una famiglia accogliente ...

Servizio idrico tra perdite e “maladepurazione” - e resta il gap Nord-Sud : Da una parte ci sono gli investimenti realizzati, in aumento del 24% rispetto al 2012, e una crescita della percezione della qualità del Servizio idrico; dall’altra una rete ‘colabrodo’ con perdite idriche ancora troppo elevate e un 11% di cittadini italiani ancora senza il Servizio di depurazione della acque reflue. E resta il gap tra Nord e Sud che disegna una mappa del Servizio idrico integrato a due velocità. I dati del ...

Domenica al Museo : il 3 novembre ingresso gratuito da Nord a Sud : Domenica 3 novembre torna la #DomenicalMuseo, l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima Domenica del mese. Dalla Reggia di Caserta alla Pinacoteca Brera, dai Musei Reali di Torino al Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, da Paestum al Museo Archeologico ...