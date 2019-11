Napoli | Allan vuole andare via subito | il motivo

Napoli - tentato furto dell'auto alla moglie di Zielinski dopo il caso Allan : Non bastava il tentativo di furto all'abitazione di allan, il centrocampista brasiliano del Napoli scottato dall'atto vandalico subito in casa lo scorso venerdì, episodio simile ha...

Napoli affonda. Riuscirà a salvarlo capitan Ancelotti? Allan pagherà per tutti ? : Contro una formazione trafitta quattro volte dall’Udinese, il Napoli di Ancelotti è riuscito nell’impresa di indirizzare non più di due tiri pericolosi verso la porta rivale. E’ uno dei momenti più difficili dell’era De Laurentiis dal punto di vista dei risultati e della prospettiva (perdere gli introiti garantiti alle prime quattro dalla conquista della Champions League 2019-20). Ma è certamente , allo stesso modo , uno dei momenti più ...

Carratelli : ”Napoli - la squadra si sente isolata. Callejon - Mertens - Insigne e Allan già ex” : Carrateli: De Laurentiis ha preso Ancelotti per fare da parafulmine. Il tecnico, se la situazione continuerà ad essere questa, penso che lascerà la squadra a fine anno. Ma se il Napoli gioca così è anche per colpa sua” Mimmo Carratelli, firma storica vicina al Napoli, ha parlato della crisi azzurra e della attuale situazione in casa Napoli ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole SULLA SITUAZIONE IN CASA NAPOLI: ...

Ladri a casa giocatore del Napoli Allan : 21.20 Ladri in casa Allan. Sconosciuti si sono introdotti nella villetta del centrocampista del Napoli mentre il giocatore era in casa con la moglie, e ciò avrebbe spinto i Ladri ad allontanarsi. Insulti anche alla moglie sui social. S'indaga per tentato furto, anche se nel mondo del tifo partenopeo si ricordano episodi avvenuti in passato (furti e insulti) contro alcuni giocatori in momenti di tensione tra squadra e ultrà Escluso per ora ...

La rapina nella villa di Allan è l'ultima di una lunga serie a Napoli : I ladri di nuovo in azione a Napoli contro un giocatore partenopeo. È stata svaligiata la casa del centrocampista Marques Allan, uno dei fautori della 'rivolta' negli spogliatoi del San Paolo contro il ritiri imposto dal presidente Aurelio De Laurentis. Il furto è stato compiuto nella villa di Pozzuoli in cui abita il giocatore. Indaga la Digos dopo la denuncia sporta dallo stesso giocatore brasiliano. Il calciatore, che era al piano ...

Napoli nel caos - ladri a casa Allan e la moglie accusa : «Non ne posso più» : Tanto tuonò che piovve. E così anche Thais, compagna di Allan, è esplosa sui social al termine di una settimana incandescente: prima la contestazione al compagno, tra i senatori...

Calciomercato Juventus - possibile sfida al PSG per Allan del Napoli : Una settimana molto delicata per due delle società calcistiche più importanti in Italia: parliamo di Inter e Napoli, con la società di Suning che è stata in qualche modo 'turbata' dall'ennesima dichiarazione pesante di Conte riguardante il mercato. Per quanto riguarda il Napoli, la situazione fra società ed alcuni giocatori è peggiorata anche e soprattutto per la scelta di De Laurentiis di adottare un ritiro punitivo subito dopo la sconfitta ...

Napoli choc - ladri a casa di Allan dopo la rivolta dei calciatori : Allan ha denunciato alla polizia di Pozzuoli l'ingresso di ladri nella sua abitazione. Il centrocampista brasiliano - che non prende parte in queste ore al ritiro prepartita perché...

Napoli - momento nerissimo per Allan : i ladri gli svaligiano la villa di Pozzuoli : Il centrocampista del Napoli non si è accorto di nulla, trovandosi in un altro piano dell’abitazione momento davvero nerissimo per Allan che, dopo essere stato considerato tra gli artefici dell’ammutinamento post Salisburgo, ha dovuto fare i conti con una situazione ancora più spiacevole. Nella serata di ieri, infatti, alcuni ladri si sono intrufolati nella sua villa a Pozzuoli, alle porte di Napoli, senza però accorgersi di ...

Non c’è pace per Allan - blitz in casa per il calciatore del Napoli : furto dai ladri : Non è sicuramente un buon momento per il centrocampista del Napoli Allan, nel dettaglio il calciatore è finito nel mirino dei tifosi azzurri dopo le ultime vicende in seguito alla partita di Champions League contro il Salisburgo, il calciatore accusato di essere uno dei protagonisti della ‘rivolta’ dei calciatori contro la dirigenza con la squadra che ha rifiutato il ritiro imposto dalla società. Intanto nuova disavventura per ...

Napoli - i convocati di Ancelotti : non ci saranno Allan - Ghoulam e Manolas! : Come riporta il sito ufficiale, i 3 calciatori hanno svolto differenziato e non saranno, dunque, del match. Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di domani conto il Genoa per l’anticipo della 12esima giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione con attivazione a secco seguita da una serie di torelli su due metà ...

Allan Ghoulam e Manolas non convocati per Napoli Genoa : Allan non convocato per Napoli-Genoa di domani sera. Con lui, ou anche Ghoulam e Manolas. I tre hanno svolto lavoro differenziato. I convocati per Napoli-Genoa in programma domani al San Paolo alle 20.45 I convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski. C’è invece Meret che ...

Napoli - Allan contro Edo De Laurentiis : il racconto : Napoli, Allan contro Edo De Laurentiis: il racconto C’è tensione nello spogliatoio azzurro e nella sera di Napoli-Salisburgo si è rotto qualche equilibrio. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che al termine della gara di Champions, Edo De Laurentiis ha annunciato che il ritiro sarebbe continuato. I giocatori, racconta la Rosea, già in subbuglio, si sono scatenati. Ecco come sono andate le cose secondo il giornale: “Il capitano ...