Gas a Cipro | ok Ue per sanzioni alla Turchia

Gas - la Turchia sfida Cipro in casa di Eni e Total : Ankara alza il livello della sfida nel Mediterraneo Orientale, spingendo la ricerca (pretestuosa)?di gas in acque cipriote in un’area che Nicosia ha da poco affidato a italiani e francesi. È la prima volta che la Turchia si spinge a violare un blocco coperto licenza esplorativa. Un altolà è arrivato anche dagli Usa

Cipro - Turchia manda due navi a cercare Gas e petrolio al largo di Nicosia in un’area concessa all’Eni. Nuove frizioni dopo il blocco del 2018 : Una, la Fatih, era già in zona. Adesso la Turchia raddoppia e manda anche la Yavuz a cercare gas e petrolio nel Mediterraneo orientale, in una zona al largo di Cipro che Nicosia ha concesso in licenza a Eni insieme alla compagnia francese Total. La seconda nave di perforazione alla ricerca di idrocarburi, ha annunciato il ministro dell’Energia di Ankara, inizia “oggi o domani” le sue trivellazioni. Il governo turco ignora ...