Fred Durst dei Limp Bizkit in un cameo per uno spot CarMax sulle note di Nookie video

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019)deiattraversa la strada con i pacchi per la spesa tra le braccia. Con questa breve apparizione si rende indirettamente testimonial di, in unoche ci mostra una madre a bordo della sua auto con un brano in continua ripetizione nello stereo. Quel brano è, lo storico singolo contenuto nel disco Significant Other (1999), seconda prova in studio dei. Una voce fuori campo recita: "Faresti di tutto per sbarazzarti di questa macchina, ma chi la comprerebbe… con un lettore CD che si è bloccato sulla riproduzione dei?"., infatti, è la più grande azienda di rivendita di auto usate degli Stati Uniti. La protagonista dello stop è sempre più alterata, finché nell'approssimarsi di un incrocio vedeattraversare la strada, il quale si volta e la guarda incuriosito. "Compriamo ogni tipo di macchina, anche di ...

OptiMagazine : @freddurst dei @limpbizkit in un cameo per uno spot CarMax sulle note di Nookie (video) - PENCOIN : @MD_Chaos4 Baby Fred Durst: Nononononononononoohno - Valenteena_ : @La_Connie_ Christina Aguilera coinvolta anche lei nel dissing che lo premia tutta imbarazzata. Per non parlare del… -