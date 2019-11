Formula 1 | penultimo appuntamento dell’anno in Brasile | ORARI e DIRETTE TV di conferenza

Fonte : sportfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sul circuito di Interlagos va in scena il ventesimodel Mondiale di1, penultima gara prima del gran finale di Abu Dhabi Messa alle spalle la settimana di riposo, il circus della1 sbarca ad Interlagos per vivere, nel prossimo week-end, il Gran Premio del. E’ ilin calendario, ma in palio ormai non c’è più nulla, considerando la vittoria della Mercedes nei Costruttori e quella di Hamilton tra i piloti. Si comincia giovedì con la consueta, per poi proseguire con il libere, qualifiche e gara. Ecco il programma completo: Giovedì 14 novembre Ore 15:00 –stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD Venerdì 15 novembre Ore 15:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD Ore 19:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD Sabato 16 novembre Ore 16:00 – Prove ...

maria_micola : RT @ProseccoDOC: Arte e un buon calice di Prosecco DOC, questa è la formula vincente per l'evento #ArtNight che in questa penultimo appunta… - ProseccoDOC : Arte e un buon calice di Prosecco DOC, questa è la formula vincente per l'evento #ArtNight che in questa penultimo… - MMagazineItalia : A #Varano è andato in scena il penultimo atto della stagione 2019 di #Formula Predator's con il nostro D'Amicis che… -