Matteo Renzi prova a prendersi Forza Italia | operazione in atto

Silvio Berlusconi - lo sfogo ad Arcore : "Chi va con Matteo Renzi è folle e traditore" : A distanza di qualche ora dalla riunione-fiume che si è tenuta venerdì 8 novembre ad Arcore, dove si è riunito il coordinamento nazionale di Forza Italia, filtrano nuove indiscrezioni relative al discorso fatto da Silvio Berlusconi al suo stato maggiore. Nel mirino del leader, Matteo Renzi e i suoi

Mara Carfagna - Forza Italia Viva? "Se Matteo Renzi non sostiene più il governo di sinistra..." : Mara Carfagna non lo esclude più un asse con Matteo Renzi. A sorpresa la forzista ha affermato che se l'ex premier "dichiarasse di non voler più sostenere il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni forse Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione". Del resto, ha sottolineato la Carfag

Mara Carfagna : "Forza Italia Viva? Suggestione se cade il Governo". Matteo Renzi : "Porte aperte" : Scambio di messaggi tra l’azzurra Mara Carfagna e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Carfagna, a Linkiesta Festival, ha risposto a chi le domandava se immagina un’esperienza nel centrodestra diversa da Forza Italia, suggerendo il nome Forza Italia Viva. “Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe essere una ...

Matteo Renzi sfratta Giuseppe Conte e ricatta il Pd : "Se vogliono tornare al voto - ognuno per sé" : "Un suicidio tornare al voto". Matteo Renzi, intervistato da Repubblica, sfiora il sublime (o sfonda il muro del ridicolo, dipende dai punti del vista", invitando il Pd a "pensarci bene", e ricordandogli, lui autore giusto un paio di mesi fa della scissione di Italia Viva, che "da separati si perde

Matteo Renzi avvisa il Pd : “Ci pensi bene - è un suicidio di massa tornare al voto” : Matteo Renzi, leader di Italia viva, in un'intervista su 'la Repubblica' lancia un avvertimento agli ex compagni di partito: "Se i parlamentari del Pd hanno deciso di andare contro il muro hanno il dovere di comunicarlo al Paese e palesarlo in Aula. tornare al voto è una follia, un suicidio di massa".Continua a leggere

Matteo Renzi e gli arrivi da Forza Italia a Italia Viva. Rossi a Tagadà : "Ha sbagliato i calcoli" : "Ha sbagliato i calcoli". Enrico Rossi lancia un avvertimento sinistro a Matteo Renzi. Il governatore della Toscana e l'ex premier non sono mai andati d'amore e d'accordo, tanto che Rossi uscì polemicamente dal Pd per i contrasti con il leader, "uomo solo al comando". Tramontato il Renzismo, con Nic

Matteo Renzi - contatti con Debora Bergamini e Ivan Cattaneo : assalto a Forza Italia : Novembre, andiamo. È tempo di migrare. Nella politica Italiana torna di moda la transumanza. Le greggi di partenza sono tante, ma i pascoli di destinazione appena tre: la Lega, Fratelli d' Italia e Italia Viva di Matteo Renzi, l' ultima arrivata. Le sole sigle che crescono. I partiti di Matteo Salvi

Ex Ilva - lo sfogo di Matteo Renzi contro Carlo Calenda : "Uno sciacallo" : Il caso dell'ex Ilva, con Arcelor Mittal in fuga dall'Italia, agita le acque nel centrosinistra, che si trova a dover fare i conti con un M5s che, di fatto, ha portato alla situazione in atto. E alcune considerazioni vengono riportate da Augusto Minzolini in un retroscena. Si parte dalle parole di E

La geniale idea di Matteo Renzi per vincere le elezioni : Ogni settimana in esclusiva per L'Espresso la striscia dedicata all'attualità e alla politica dalla penna di Marco Dambrosio Matteo Renzi e quel problema nel casting di Italia Viva" Perché Makkox proprio non lo sa disegnare Nicola Zingaretti " Giachetti e quel problemino della coerenza sul taglio dei parlamentari" Makkox vi spiega perché far votare i sedicenni tutto sommato è una buona idea" La disperata ricerca di Matteo Salvini di qualcosa ...

Nicola Zingaretti a DiMartedì - bordate contro Matteo Renzi : "Operazione di basso livello" : bordate in tv da Nicola Zingaretti contro Matteo Renzi. Il segretario del Pd, ospite a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, mette nel mirino il leader di Italia Viva per le dure critiche che ha mosso contro la manovra: "Giusto che tutti portino il contributo in un'alleanza, il problema è se porti id

"Su Ilva ha ragione Conte". Matteo Renzi per la linea dura su ArcelorMittal : Matteo Renzi sposa la linea di Giuseppe Conte sul dossier Ilva. A dirlo è il leader di Italia Viva, intervenendo su Radio1. “Mittal deve rispettare il contratto e sono convinto che lo stesso diranno tutte le forze politiche. Poi siamo disposti a discutere, ma se Mittal non rispetta il contratto e se ne va, gli si chiede i danni e si passa al secondo” afferma l’ex premier, secondo cui “Conte ha ragione e ...

Matteo Renzi - l'invito di Michaela Biancofiore : "Vieni da noi - stacca la spina e facciamo Salvini premier" : All'Opa di Matteo Renzi, nonostante Silvio Berlusconi abbia più volte smentito, qualcuno ha risposto. Si tratta di Michaela Biancofiore, parlamentare di Forza Italia nonché Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige. L'effetto sortito dall'ex premier sugli azzurri non è quello sperato, dato che

Gregorio De Falco vicino a Matteo Renzi : "Per ora non passo a Italia Viva - ma in futuro non è escluso" : Gregorio De Falco è pronto a salpare per nuovi porti. Il comandante della capitaneria di porto di Livorno parla già di un possibile futuro a fianco del meno nuovo Matteo Renzi. De Falco, diventato famoso ai tempi del naufragio della Costa Concordia per aver intimato a Schettino di tornare a bordo, d

Matteo Renzi e Giorgia Meloni alla seconda puntata del Maurizio Costanzo Show : Bellanova, Renzi, Costanzo - MCS Il Maurizio Costanzo Show prosegue nella seconda serata di Canale 5 con il nuovo ciclo di puntate, iniziato martedì scorso. Domani, mercoledì 6 novembre, trainato dall’esordio della fiction Oltre la Soglia, andrà in onda il secondo appuntamento. Ecco chi ci sarà Dopo la partecipazione di Luigi Di Maio, il palco del talk Show condotto da Maurizio Costanzo vedrà protagonisti altri due esponenti della ...