Il posto giusto meriterebbe la prima serata di Rai1 e una sezione a parte su Raiplay

Fonte : blogo

(Di domenica 10 novembre 2019) Trovo alquanto paradossale che in una Repubblica fondata sul lavoro in televisione questo tema sia completamente assente. Se ne parla solo in situazioni emergenziali, davanti a casi di cassa integrazione o di minacciate chiusure, ma una trasmissione che insegni ai telespettatori a cercare lavoro o a sostenere dei colloqui in un Paese segnato da una disoccupazione giovanile altissima e da profondo disagio sociale per molti anni non era mai esistita.Per fortuna dalla fine del 2016 su Rai3 va in onda Il, un programma realizzato con il Ministero del Lavoro e dall'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, con la brillante conduzione di Federico Ruffo, giornalista di inchiesta diventato noto grazie a Report che non sfigurerebbe affatto in un programma di infotainment come La Vita in Diretta, magari sulle orme del collega Alberto Matano.Il...

Guido17595958 : @Fr4n6o Basta anche uno Spalletti che li metta al posto giusto e per me anche arino Gattuso va benissimo - molly4marzo : @P_M_1960 Nel posto giusto le sagre e il papere!! - movinginverse : RT @gracewee79: L' anno scorso Harry vinceva il 'Gay Times Honour' un premio importante a livello personale e per tutte le persone della co… -