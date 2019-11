Ex Ilva | Della Vedova | ‘se Conte e M5S cambiano linea forse soluzione possibile’

I soldi dei Riva per accelerare le bonifiche Ilva. E Fincantieri teme il blocco della produzione : Conte promette una soluzione. Pronto un fondo per gestire i licenziamenti. Salvini: no alla nazionalizzazione

Ex Ilva - chi può comprarla?L’ipotesi della scissione : La Cassa depositi e prestiti è alla finestra, ma c’è più di un ostacolo all’interventoResta possibile la divisione tra Mittal e i commissari

Ex Ilva - quando Calenda disse no al rilancio della seconda cordata : “Acciaitalia? I Paesi seri non cambiano regole in corsa” : Era la “migliore offerta” secondo i parametri di gara e “nessun lavoratore sarà licenziato”. E quel rilancio di Acciaitalia, la cordata perdente allora guidata da Lucia Morselli che oggi è a capo di ArcelorMittal, che avrebbe ribaltato la situazione perché i tecnici avevano valutato migliore il suo piano industriale, “era contrario alle procedure di gara e avrebbe presupposto un decreto legge che ci avrebbe ...

"Gli impianti ex Ilva al minimo. Così entro fine mese stop totale" : l'allarme della Uilm : “Il Governo parla di allarme rosso ma non ha una idea precisa di cosa fare. L’azienda, tenendo fede a quanto scritto nella lettera di recesso, sta portando gli impianti al minimo della capacità di marcia. In queste condizioni entro fine mese ci sarà lo stop totale, compreso l’Afo2. Bisogna intervenire presto”, è questo l’allarme, lanciato all’Ansa, dal segretario generale della Uilm di ...

L’Ilva è solo uno dei problemi della Puglia : c’è anche il Pd : Roma. Il caso ex Ilva, con l’addio di Mittal agli stabilimenti di Taranto, arriva a pochi mesi dalle elezioni regionali e va ad aggiungersi ai molti fronti aperti del Pd pugliese, tra i peggiori d’Italia in termini di consenso. Lo si è visto già alle Europee, quando il Pd s’è fermato al 16,6 per cen

Ilva - Antonio Padellaro dalla Gruber alza bandiera bianca : "Cosa deve fare ora questo governo" : "Fate presto". Antonio Padellaro, ospite di Otto e mezzo, rispolvera idealmente un vecchio slogan, valido per ogni stagione politica italiana. Si parla di Ilva e l'editorialista del Fatto quotidiano, che pure è sponsor del governo giallorosso dopo la parentesi infausta (a suo dire) gialloverde, non

ExIlva - Patuanelli : “ArcelorMittal sapeva della scadenza dello scudo penale prima di fare l’offerta” : Arcelor Mittal era a conoscenza della scadenza del cosiddetto scudo penale a marzo 2019 al momento della presentazione della propria offerta durante la gara per l'appalto, pur "auspicando" in una nota "che si risolvesse la criticità" della mancata estensione dello scudo fino al termine dell'esecuzione del Piano Ambientale nel 2023: con queste parole il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante un'informativa urgente alla ...

"A casa voi - non gli operai dell'Ilva" : tensione alla Camera per lo striscione della Lega : Tensioni in Aula alla Camera nel dibattito dopo le comunicazioni del ministro Stefano Patuanelli su Arcelor Mittal, che si appresta a lasciare l’ex Ilva di Taranto.Il presidente Roberto Fico ha dovuto faticare per mantenere l’ordine. I deputati della Lega hanno esposto dei cartelli con la scritta “A casa voi, non gli operai dell’Ilva”, gridando “elezioni, elezioni”.

Detto e contraddetto : le frasi della politica sull’Ilva : Negli ultimi due anni la questione dello stabilimento di Taranto è stato uno dei dossier più intricati per i governi che si sono succeduti. Vi proponiamo una selezione delle prese i posizione di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Matteo Renzi e Carlo Calenda

Ilva E RIDERS/ I pasticci della politica su industria e lavoro : La politica sembra prendere decisioni non proprio lungimiranti per quel che riguarda il lavoro e l'industria del nostro Paese

Ex Ilva - preoccupazione della politica : 17.34 "Sulla vicenda Ex Ilva esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e lo sconcerto per l'annuncio di ArcelorMittal del disimpegno sull'azienda.Non si perda tempo: Conte convochi immediatamente ArcelorMittal.Non si scherza con i lavoratori e con l'ambiente". E' la posizione del Pd in una nota di Pietro Bussolati. Calenda attacca M5S,Pd,e Iv,rei di aver votato contro lo scudo penale: "Irresponsabili-twitta-avete distrutto il lavoro di anni e ...

Ilva/ Il costo vero della chiusura : Il destino dell'ex ILVA di Taranto resta incerto. Forse chi sogna una sua chiusura non ha ben in mente quali sarebbero le conseguenze