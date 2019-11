Elezioni Spagna 2019 | risultati | exit poll e affluenza in diretta – LIVE

Fonte : termometropolitico

(Di domenica 10 novembre 2019)inPER AGGIORNARE LAPREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER Oggi, domenica 10 novembre, latorna alle urne per rinnovare il Parlamento. Si vota inper lepolitiche per la quarta volta in quattro anni. 11.30 Segui laTP dellespagnole!: le ultime solo ad aprile Le ultimePolitiche insi sono tenute solo pochi mesi fa, precisamente il 28 aprile. In quell’occasione, come primo partito del paese si è imposto il Partito Socialista (PSOE) guidato da Pedro Sánchez. Tuttavia, l’impossibilità di formare una maggioranza in Parlamento, visto il fallimento del dialogo tra lo stesso PSOE e Unidas Podemos (coalizione di forze di sinistra capitanata da Pablo Iglesias) ha portato ...

SkyTG24 : Elezioni Spagna, oggi urne aperte per la quarta volta in 4 anni - repubblica : Oggi su Rep: ???? La Spagna bloccata nel labirinto dei ribelli catalani alla vigilia delle elezioni [di CONCITA DE GR… - giuseppespadaro : Oggi la Spagna torna al voto @TermometroPol Elezioni Spagna 2019: risultati, exit poll e affluenza in diretta – LI… -