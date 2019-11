E Romagna | Salvini | ' a Bonaccini daremo reddito cittadinanza'

E.Romagna : Salvini - 'bellissimo vedere bandiere rosse in chiesa' : Carpi (Mo), 10 nov. (Adnkronos) - "Era bellissimo vedere le bandiere rosse sul sagrato della chiesa". Lo ha affermato Matteo Salvini durante un comizio a Carpi.

E.Romagna : Salvini - 'il 26 gennaio la seconda caduta del Muro di Berlino' : Carpi (Mo), 10 nov. (Adnkronos) - "Il 26 gennaio sarà la seconda caduta del Muro di Berlino". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio a Carpi, a proposito delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna.

Emilia Romagna - il sondaggio top-secret che terrorizza il Pd : Matteo Salvini davanti - la prima volta : Il Pd ha fatto un sondaggio segreto a sei giorni dal risultato delle elezioni regionali in Umbria. Il risultato è anch'esso top-secret, ma secondo quanto rivela in un retroscena La Stampa, i dati sono drammatici. Alla domanda: "Oggi per quale coalizione votereste alle elezioni regionali del 26 genna

Marcello Sorgi ironico a L’aria che tira “Se in Emilia Romagna cominciano ad andare Conte - Zingaretti e Renzi - vince sicuramente Salvini” : Una battuta ironica quella di Marcello Sorgi a L’aria che tira andato in onda su La7 ieri sera. Marcello Sorgi già direttore di Rai1 e del gornale La Stampa ha parlato delle prossime decisive elezioni regionali in Emilia Romagna. Al programma condotto da Myrta Merlino il famoso giornalista non si è tirato indietro da formulare un pronostico: “Se in Emilia Romagna cominciano ad andare Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e ...

Matteo Salvini - bruttissimo colpo prima del voto in Emilia Romagna : il sindaco leghista lo molla e va col Pd : C'è chi decide di abbandonare il carro. O meglio il Carroccio. In un momento in cui la Lega scala la vetta dei sondaggi c'è un sindaco, quello di Bobbio (Piacenza), che passa al Pd. Si tratta di Roberto Pasquali, intenzionato in vista delle Regionali in Emilia-Romagna, a sostenere Stefano Bonaccini.

Lucia Borgonzoni verso la vittoria in Emilia-Romagna : perché è"l'oro nascosto di Salvini" : Lucia Borgonzoni è la sorridente favilla del maglio leghista che vuole abbattersi su quel che resta dell' Emilia rossa (la Romagna si dà ormai per espugnata), conquistare in un colpo solo la Regione e sbaraccare l' equivoco governo demostellato asserragliato nei Palazzi romani da settembre. Ufficial

Regionali Emilia-Romagna - Stefano Bonaccini contro Matteo Salvini : "Lui sostituiste e copre la Borgonzoni" : Il voto in Emilia-Romagna è fatidico per questo governo. Se anche la roccaforte scarlatta si ribella ed elegge il centrodestra per l'alleanza Pd e Cinque Stelle è la fine. Cerca di minimizzare Stefano Bonaccini, il governatore dem uscente della Regione, che fa eco a Giuseppe Conte: "Gli emiliano-rom

Elezioni regionali in Emilia Romagna : Matteo Salvini può vincere nella terra rossa : L’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto conferma che Matteo Salvini è pronto ad espugnare anche il fortino rosso dell’Emilia Romagna

Emilia Romagna - Bonaccini : “Salvini dice che viene a liberarla? Così offende cittadini. Parli della regione e non del governo Conte” : “Salvini ha detto che viene a liberare l’Emilia Romagna? Qui la regione è stata liberata, come il resto del Paese, 74 anni fa e la stessa Emilia Romagna diede un grande contributo alla liberazione dal nazifascismo. Salvini può venire a dire quello che vuole proprio in ragione di quella liberazione“. Così, a Otto e Mezzo (La7), Stefano Bonaccini, presidente uscente della regione Emilia Romagna ed esponente del Pd, commenta le ...

Salvini e Borgonzoni - "flussi elettorali alla mano". Retroscena : chi deciderà la vittoria in Emilia Romagna : La campagna elettorale di Matteo Salvini in Emilia Romagna è cominciata ufficiosamente giovedì sera a Parma, accanto alla candidata governatrice Lucia Borgonzoni. Ma l'appuntamento-clou, l'inizio dell'operazione spallata, è fissato per il 14 novembre al PalaDozza: capienza 7.000 persone, un pienone

Salvini e il voto in Emilia-Romagna : almeno due «blitz» a settimana : Il leader leghista vuole il pienone per il 14 novembre al PalaDozza, il tempio del basket bolognese: «Dobbiamo liberare la Regione»

Salvini - Meloni e Berlusconi inarrestabili : i dati sull'Emilia-Romagna di Mg Research li danno per vincitori : Emilia-Romagna sempre meno scarlatta. Parola di Roberto Baldassari, direttore generale di MG Research, che per Affaritaliani.it traccia i possibili risultati delle prossime Regionali. Ad oggi la Lega risulta essere il primo partito nella roccaforte di sinistra con una percentuale - conferma lo studi