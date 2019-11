Spinelli sul Napoli | ”Da stasera secondo me si volterà pagina”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 9 novembre 2019), devi andare oltre. C’è stato un momento di ira ma ora devi voltare pagina A ”Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Aldo, Presidente del Livorno per parlare della situazione attuale dele degli ultimi eventi in casa azzurra. Queste le sue parole: “Credo che anche De Laurentiis abbia ragionato d’impulso come feci io anni fa, a volte noi presidenti siamo impulsivi e prendiamo decisioni d’istinto, a volte avventate. Una scossa all’ambiente può sempre servire, ma lui ha Ancelotti e quindi dovrebbe avere più fiducia in lui, è un grandissimo allenatore e a mio parere uno dei migliori in assoluto, De Laurentiis ha già fatto abbastanza, dame sipagina, c’è stato un momento di ira, e un presidente che paga così tanto i suoi giocatori si aspetta di ...

daiotto : Carlo Spinelli ( IDD ) denuncia menefreghismo totale sul ripristino della fermata Cotral a Vicovaro… - informazionecs : Carlo Spinelli ( IDD ) denuncia menefreghismo totale sul ripristino della fermata Cotral a Vicovaro - spinelli_idd : Carlo Spinelli ( IDD ) denuncia menefreghismo totale sul ripristino della fermata Cotral a Vicovaro -