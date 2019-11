Serie A, 12° turno: Brescia-Torino 0-4

Via Corini,dentro Grosso, ma ilnon si scuote (1pt nelle ultime 7): al Rigamonti è 0-4 Toro,che riemerge dalle nebbie (non vinceva dal 26 settembre). Nessun tiro in porta delle Rondinelle in un 1°tempo che nasce male e prosegue peggio.Due rigori contro (mani Cistana, discutibile, e braccio Mateju) e doppio centro dal dischetto (17', 26') per Belotti.Al 41' lombardi in 10:già ammonito, Mateju rimedia il 2° giallo e viene espulso. Ripresa. Sirigu salva su Ayè, Spalek e Magnani,Joronen vola su Belotti.Berenguer firma 0-3 (75')e 0-4 (80')(Di sabato 9 novembre 2019)