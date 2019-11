Per Mattarella il crollo del Muro di Berlino fu un' alba di libertà

Fonte : agi

(Di sabato 9 novembre 2019) "Un grande vento di speranza" ha abbattuto ildi"il 9 novembre 1989, facendo di questa giornata un'die l'avvio di un nuovo percorso storico per la Germania, per tutto il continente, per il mondo intero. La fine della Guerra Fredda e la riunificazione tedesca". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel trentesimo anniversario della caduta deldi. "Ildiè stato per quasi un trentennio il simbolo opprimente della divisione dell'Europa e della costrizione per milioni di suoi cittadini", ha ricordato il capo dello Stato, "le immagini delle migliaia di giovani che demoliscono queldi incomunicabilità e di negazione dei diritti sono la rappresentazione di un'Europa dalle potenzialità enormemente accresciute, che sta a noi tutti sviluppare e non tradire".

