Libero | Ancelotti il normalizzatore Contro il Genoa riparte dai senatori-ribelli

Libero : Ancelotti si è mascherato da aziendalista e ora rischia l’esonero : Su Libero Francesco Perugini sulla situazione di Juve, Inter, Milan e Napoli. I vecchi allenatori avevano previsto tutto, scrive. La Juve sembra replicare le partite di quando in panchina sedeva Allegri. Partite faticate e sonnacchiose risolte, poi, da incursioni di singoli, come quella di Douglas Costa a Mosca. Non aveva tutti i torti nemmeno Spalletti quando diceva che i problemi dell’Inter risiedevano tutti nella testa dei ...

Libero : a Napoli tutti contro tutti. Legittima la scelta di De Laurentiis. Ancelotti ne esce rafforzato ma adesso si tirerà a campare : A Napoli si teme che il giocattolo si sia rotto, scrive Gabriele Galluccio su Libero. “I tempi recenti del patto sarriano sono già motivo di nostalgia: il gruppo di calciatori è lo stesso, addirittura rinvigorito da forze fresche e di qualità, eppure il bel gioco è ormai un lontano ricordo, così come la costanza di risultati”. La squadra arranca in campionato, non vince da quattro partite ed è distaccata ormai in doppia cifra da ...

Libero : Ancelotti non ha più scuse. Evidenti i problemi di gestione e addestramento : Juve e Inter si distanziano dalle altre piazzandosi comode in vetta. Era una cosa che ci si poteva aspettare, scrive Claudio Savelli su Libero, ma non così presto. La Juve è abituata a stare in testa alla classifica e l’Inter di Conte resiste nello starle dietro. Ieri, contro il Bologna, che gioca all’altezza delle grandi, il tecnico nerazzurro ha visto nella sua squadra la tenacia, la forza spirituale e l’ostinazione che ...

Libero : Napoli-Atalanta - tutti i rischi sono per la squadra di Ancelotti : Al San Paolo arriva l’Atalanta che tanto somiglia al Leicester, scrive Libero. Una partita che potenzialmente potrebbe spaccare il campionato e in cui i rischi più grandi sono quelli del Napoli. Se la squadra di Ancelotti dovesse vincere, andrebbe a -6 e si assicurerebbero il terzo posto in classifica, agguantando la Juve in attesa della sfida con il Genoa delle 21. Soprattutto, potrebbe scavare un solco importante tra le squadre in lotta ...

Libero : Ancelotti sbaglia formazione ma il ribelle Insigne corregge l’errore e sballa il Napoli : Una “partita elettrizzante, in pieno stile europeo”, scrive Libero in merito alla partita giocata ieri dal Napoli contro il Salisburgo alla Red Bull Arena. Decisivi, per il risultato a favore degli azzurri, i veterani Mertens e Insigne. Il capitano subentra dalla panchina correggendo l’errore di formazione di Ancelotti. Il tecnico gli aveva preferito l’evanescente Lozano relegandolo in panchina. “Il Salisburgo non ...

Libero : Sarri - Ancelotti - Pioli. Quando l’allenatore tifa per gli avversari : Non si capisce più niente. Gli ultras sono costretti a tifare per i loro ex nemici. Quest’anno, il ballo delle panchine lascia tutti disorientati. “Alla Juve c’è un allenatore che tifa Napoli, all’Inter un allenatore che d’impronta più juventina non si può, al Napoli un allenatore che del Milan è stato simbolo in campo e in panchina, al Milan stanno cacciando un allenatore che tifa Inter, lo volevano sostituire con l’ex allenatore ...

Libero : nel Napoli di Ancelotti nessuno è indispensabile : Nel Napoli di Ancelotti non esistono giocatori indispensabili, scrive Gabriele Galluccio su Libero. Finora il mister ha utilizzato 22 calciatori e tre moduli diversi. E stasera cambierà ancora altre pedine contro il Cagliari atteso al San Paolo. Tra campionato e Champions, il Napoli ha già utilizzato il 4-4-1-1 contro Fiorentina e Juventus, il 4-2-3-1 contro la Samp e il 4-4-2 contro Liverpool e Lecce. Ancelotti è riuscito a far sentire tutti i ...

Libero : il Napoli sta terminando l’addestramento emotivo di Ancelotti : Alla quarta giornata di campionato le differenze rispetto al passato non sono nei numeri ma nelle impressioni che lasciano le squadre, scrive Claudio Savelli su Libero. Savelli analizza i numeri delle prime tre in classifica. E’ la terza volta negli ultimi cinque campionati che l’Inter inizia con un filotto di quattro vittorie subendo un solo gol. La Juve, invece, sembra brillare più in attacco e mostra debolezze in difesa: rispetto ...