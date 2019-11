Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Ilsta vivendo il momento più difficile da molti anni a questa parte. La società appare divisa e alcuni dei suoi elementi più importanti in rotta di collisione. Perché? Non sappiamo naturalmente nulla delle dinamiche nello spogliatoio, o dei rapporti tra mister e presidente. Possiamo solo constatare che nell’organizzazione chiamata “Società Sportiva Calcio” è in atto un conflitto. I conflitti so’ rotture ‘e cazzo – per riprendere la citazione che ben conoscono i lettori di questo sito. Ma non necessariamente un conflitto è qualcosa di negativo. Se reagisco di fronte a un’ingiustizia, se ci ribelliamo a una situazione che ci fa soffrire, chi può dirci che è sbagliato? Chi si occupa di conflitti lo sa, e sa anche che il problema non è il conflitto in sé, ma le azioni distruttive che ne possono scaturire. Purtroppo molto spesso le parti in conflitto non sono in grado di ...

napolista : Il Napoli ha bisogno di un mediatore non di un colpevole Il problema non è il conflitto in sé, ma le azioni distru… - baldanza_sergio : @Mione13 Io nemmeno riuscirei quando c'è io Napoli! Ho bisogno del mio ambiente, che sia stadio o casa perché mi em… - Enzo98181336 : @FMCROfficial Hai scritto che se abbiamo bisogno di uno come Ibra abbiamo sbagliato tutto. Secondo te hanno sbaglia… -