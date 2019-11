Il coraggio della bimba | incastra il prete pedofilo

Oltre la soglia... della fiction generalista : ben venga il coraggio : "L’organizzazione Mondiale della Sanità ha documentato come il 7-10% di tutti i bambini e fino al 16% degli adolescenti sia esposta al rischio di una malattia psichiatrica". I dati del Prof. Stefano Vicari, docente di Neuropsichiatria infantile alla Cattolica di Roma, parlano chiaro: anche i giovani possono essere soggetti a disturbi e patologie che potrebbero comprometterne la crescita ed il futuro.Oltre la soglia, la nuova fiction di Canale 5 ...

Pattinaggio di figura - Internationaux De France 2019 : il passaggio di consegne di Zagitova a Kostornaia - il coraggio di Guignard-Fabbri. Le impressioni della terza tappa del Grand Prix : È stata una tappa di difficile lettura l’Internationax De France 2019, terzo appuntamento della serie ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura andata in scena lo scorso fine settimana presso il contestassimo ghiaccio della Patinoire Polesud di Grenoble (Francia). Una pista con parecchi problemi quella Francese, la quale ha mietuto vittime in tutte quattro le specialità a causa soprattutto del fondo molle e pregno di pozze d’acqua; in ...

Per Spataro la sentenza della Consulta sull'ergastolo ostativo è coraggiosa : “Una sentenza apprezzabile e coraggiosa”. In una breve intervista a la Repubblica l'ex procuratore di Torino Armando Spataro, una lunga carriera in prima linea contro terrorismo e criminalità organizzata, oggi in pensione, definisce così il pronunciamento della Corte costituzionale sull'ergastolo: chi non si è pentito può uscire, se non è più legato alle cosche. Insomma, non si tratta di un regalo alla mafia come molti sostengono, posizione che ...

Calcio femminile - la ct della nazionale Bertolini : “Coming out di Elena Linari? Brava e coraggiosa - aiuta altri ragazzi che hanno paura a esprimersi” : “Sul discorso dell’omosessualità in Italia abbiamo ancora una mentalità arretrata, poi le donne sono sempre più avanti perché hanno molto coraggio. Credo che Elena sia stata Brava e coraggiosa. Questo aiuta altre ragazze e ragazzi che stanno vivendo questa situazione e che magari hanno paura ad esprimersi. L’omosessualità è un aspetto della società, un aspetto naturale. Dirlo nel Calcio maschile è più complicato ma se qualche ...

coraggioso - anticonvenzionale - profondo Bloom ha fatto della letteratura la vita - : Giuseppe Conte La sua forza era nelle idee e nella verve polemica, mai da mediocre «L'America non ha prodotto altro di buono che Walt Whitman e Louis Armstrong». Di tali sulfuree battute era capace Harold Bloom, il più grande, influente, magistrale critico del mondo, di cui piangiamo la perdita. Mi imbattei per la prima volta in lui quando non era ancora il celebre autore del Canone occidentale. Fu grazie al suo libro d'esordio, ...

Enes Kanter - il coraggio di non restare in silenzio! Dall’NBA la denuncia contro Erdogan : rischiare la vita è il prezzo della libertà : Enes Kanter è ormai il simbolo sportivo dell’opposizione al regime di Erdogan: il cestista turco ricorda sui social il prezzo che ha dovuto pagare per difendere la sua libertà Il bombardamento della Turchia sulle zone della Siria nelle quali sono presenti i curdi riempie le pagine di cronaca dei principali mezzi di comunicazione, non soltanto nella sezione politica, ma ormai anche in quella sportiva. Diversi sportivi di origine turca ...

Enes Kanter - il coraggio di non restare in silenzio! Dall’NBA la denuncia contro Erdogan : rischiare la vita è il prezzo della libertà : Enes Kanter è ormai il simbolo sportivo dell’opposizione al regime di Erdogan: il cestista turco ricorda sui social il prezzo che ha dovuto pagare per difendere la sua libertà Il bombardamento della Turchia sulle zone della Siria nelle quali sono presenti i curdi riempie le pagine di cronaca dei principali mezzi di comunicazione, non soltanto nella sezione politica, ma ormai anche in quella sportiva. Diversi sportivi di origine turca ...

Della competenza e del coraggio : Nel suo ultimo discorso Mario Draghi ha gettato la maschera del banchiere centrale e s’è rivelato per quello che è da otto anni, da quando è al vertice Della Bce: un grande politico riformatore che ha salvato l’euro e che vuole farlo prosperare. In occasione del conferimento Della laurea honoris cau

Il coraggio della competenza. L'ultima lezione di Draghi da presidente della Bce : Pubblichiamo il testo integrale dell'intervento di Mario Draghi, presidente della Bce, in occasione del conferimento della Laura honoris causa in Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Policy making, responsabilità e incertezza Fra poche settimane si concluderà il mio mandato di Presi

Barbara D’Urso : “Ieri abbiamo visto un Salvini coraggioso”. E il leader della Lega : “Mi sono difeso abbastanza bene” : “Ieri abbiamo visto un Salvini coraggioso. Mi sembrava interessante mettere un politico tanto amato e tanto criticato di fronte a personaggi popolari che lo avevano attaccato, invece di fare quello che fanno benissimo altri programmi facendo confrontare i politici con altri politici o con i giornalisti”. Così parla Barbara D’Urso all’AdnKronos il giorno dopo la messa in onda del suo Live-Non è la D’Urso che ha visto ...