Gazzetta | De Laurentiis aveva pensato di esonerare Ancelotti dopo l’ammutinamento della

Gazzetta : “De Laurentiis : vi siete divertiti ad ammutinare - ora metteteci la faccia” : Non è stata certamente la festa che ci si aspettava l’allenamento a porte aperte di ieri. Come scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, l’evento era stato programmato già quest’estate con l’intento di riavvicinare i tifosi alla squadra che normalmente si allena lontano dalla città a Castel Volturno. Dopo l’ammutinamento e l’aria di crisi si era pensato che l’evento potesse essere annullato e ...

Gazzetta : duro scontro Allan-Edo De Laurentiis : «i tuoi soldi mettiteli…» : La Gazzetta riporta il retroscena di quanto avvenuto nello spogliatoio del Napoli al termine della partita col Salisburgo. Tutto è cominciato con l’ingresso del figlio del presidente, Edo De Laurentiis, a ricordare i proclami paterni per cui dovevano tornare in ritiro. “Il capitano Lorenzo Insigne ha parlato a nome della squadra, ma mantenendo un contegno: «Dì a tuo padre che noi in ritiro non ci torniamo». E poi i senatori del ...

Gazzetta : De Laurentiis ha parlato con i suoi avvocati della possibilità di esonerare Ancelotti : 12 ore di silenzio prima che ilNapoli si esprimesse sull’ammutinamento della squadra del ritiro imposto dal presidente De Laurentiis. La Gazzetta dello Sport riassume quanto accaduto prima e i colloqui del presidente con i suoi legali Carlo Ancelotti è rimasto nel suo ufficio dove è stato contattato in call conference da Aurelio De Laurentiis. La discussione tra i due non è stata serena, il presidente non gli ha perdonato il fatto di avere ...

La Gazzetta parla di ritiro punitivo deciso da De Laurentiis : Altro che ritiro costruttivo. Quello imposto da De Laurentiis è un ritiro punitivo, nonostante ciò che dice il presidente. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che racconta di un De Laurentiis arrabbiatissimo per la sconfitta contro la Roma e l’andamento del Napoli in campionato. Scrive la rosea: “E’ abbastanza chiaro che il ritiro sia stato un provvedimento punitivo, nonostante De Laurentiis abbia detto il contrario. Lui è molto ...

La Gazzetta parla di ritiro punitivo deciso da De Laurentiis : Altro che ritiro costruttivo. Quello imposto da De Laurentiis è un ritiro punitivo, nonostante ciò che dice il presidente. Lo scrive la gazzetta dello Sport, che racconta di un De Laurentiis arrabbiatissimo per la sconfitta contro la Roma e l’andamento del Napoli in campionato. Scrive la rosea: “E’ abbastanza chiaro che il ritiro sia stato un provvedimento punitivo, nonostante De Laurentiis abbia detto il contrario. Lui è molto ...

Gazzetta : De Laurentiis non ammette pressioni per il rinnovo di Insigne : L’abbraccio a Salisburgo e le parole di Insigne hanno raccontato di una pace fatta tra il capitano e Ancelotti, ma solo la quotidianità potrà dire se è solo una tregua o una pace duratura, scrive la Gazzetta dello Sport. Quello che è sicuro è che la situazione non ha ancora cambiato la questione rinnovo che la società. con Insigne e Raiola aveva già discusso in estate. Mino Raiola ha già incontrato più volte sia il presidente sia ...

Gazzetta : Mertens e Callejon - imprescindibili per Ancelotti ma non per De Laurentiis : Sebbene il futuro in azzurro di Mertens e Callejon sia in forte dubbio, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è evidente che il loro rendimento non ha subito alcuna conseguenza. Del resto fin dal loro arrivo con Benitez, entrambi si sono sempre dimostrati due elementi importanti per il gioco del Napoli con tutti gli allenatori. In questa prima parte di stagione, Callejon sempre presente, mentre Mertens ne ha saltata una nonostante il turnover ...

Gazzetta : De Laurentiis e Ancelotti hanno messo i giocatori di fronte alle loro responsabilità : La vittoria contro il Verona arriva dopo la sosta per le Nazionali e soprattuto dopo una due giorni in cui il presidente e l’allenatore avevano dato una scossa al Napoli l’intervento a mano aperta del presidente De Laurentiis, schiaffoni mirati, e quello più sottile di Carlo Ancelotti, parole più delicate ma che colpivano in profondità, hanno messo alcuni giocatori di fronte alle loro responsabilità. La Gazzetta dello Sport scrive della ...

Gazzetta : De Laurentiis pronto ai rinnovi - ma anche i campioni potrebbero partire : Callejon, Mertens, Koulibaly, Insigne, il presidente ieri ha parlato del futuro di molti dei calciatori del Napoli, sottolineando che tutti sono importanti ma nessuno è fondamentale per la squadra. Questo non significa che De Laurentiis non ha chiaro il valore dei suoi ragazzi, ma che non è disposto a cedere ai ricatti ad esempio. Per Mertens e Callejon infatti, scrive la Gazzetta dello Sport Di certo, De Laurentiis non si piegherà alle pretese ...

Gazzetta : le parole di De Laurentiis sono un j’accuse ai procuratori : De Laurentiis non fa sconti a nessuno, scrive oggi al Gazzetta dello Sport che commenta le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Napoli. Molti si chiedono «cui prodest», a chi giova, dopo otto giornate di campionato rilasciare dichiarazioni così. De Laurentiis è il presidente del Napoli, ne conosce la realtà più di chiunque altro. Magari a volte esagera in qualche giudizio, ma non parla mai a caso Il quotidiano sportivo avanza ...

La Gazzetta segue la linea della freddezza tra De Laurentiis e Ancelotti : La Gazzetta dello Sort scrive oggi del rapporto tra il presidente De Laurentiis e Carlo Ancelotti, “chi dice che siano in perfetta sintonia mente”. Nessuna lite, come paventato da qualche parte negli ultimi giorni, ma una telefonata sì. Dopo la gara pareggiata contro il Genk, in cui De Laurentiis “ha voluto sapere dall’allenatore il perché di quel risultato (0-0) che potrebbe compromettere il cammino del Napoli in Champions ...