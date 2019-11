Dopo 19 anni di matrimonio scopre che la moglie era un uomo

Berlino - al di là del muro. Andata e ritorno 30 anni Dopo : Viaggio sentimentale nei luoghi che, nel 1989 e negli anni seguenti, hanno cambiato per sempre l'Europa, chiudendo l’età della guerra fredda

Monica e Chandler di nuovo insieme su Instagram - 15 anni Dopo l'ultimo episodio di "Friends" : Di nuovo insieme: Monica e Chandler, l’amata coppia di fidanzati della serie tv “Friends”, si è riunita, facendo battere il cuore ai fan più nostalgici. L’attrice Courteney Cox ha pubblicato una foto che la ritrae accanto a Matthew Perry: “Indovinate con ho pranzato oggi? - scrive nella didascalia -. Potrei essere più felice?”. In decine di puntate della serie tv, i due si sono ...

Bimbo di 3 anni cade dal quarto piano e muore Dopo essere tornato dalla sua festa di compleanno : Edward Popadiuc è morto nel giorno del suo terzo compleanno precipitando dal quarto piano della sua casa nel quartiere Harrow di Londra. Era appena tornato dalla sua festa con i compagni dell'asilo quando si è verificata la tragedia, che è accaduta solo 24 ore dopo un caso simile: un altro bambino, Ali Agac, di 18 mesi, è morto cadendo dal nono piano di un edificio in un quartiere vicino.Continua a leggere

Bimba di 3 anni muore Dopo essere stata dimessa da ospedale : Viene dimessa dall'ospedale ma muore qualche ora dopo. È la tragedia che ha coinvolto una Bimba di soli 3 anni che, dopo aver fatto ritorno nella sua casa di Santa Marinella, è morta tra le braccia della mamma. I medici che l'avevano visitata, non hanno ritenuto necessario il ricovero. A quanto pare, sembra che il quadro clinico della bambina fosse stabile e non presentasse alcuna criticità o preoccupante anomalia. Eppure, la mamma, una donna ...

Ron Perlman divorzia Dopo 40 anni di matrimonio : Il 69enne Ron Perlman, celebre Vincent nella serie televisiva La bella e la bestia, accanto alla "bella" Linda Hamilton, ma soprattutto Hellboy cinematografico per Guillermo Del Toro, ha chiesto il divorzio da Opal Stone, disegnatrice di gioielli sposata nel lontano 1981. dopo quasi 40 anni, e i due figli Blake Amanda (1984) e Brandon Avery (1990), Ron ha presentato i documenti del divorzio a Los Angeles.Perlman, star di Sons of Anarchy con ...

Allarme hiv - Dopo 19 anni è stato scoperto un nuovo ceppo : Purtroppo non ci sono buone notizie relativamente all’hiv: è stato scoperto, a distanza di 19 anni, un nuovo ceppo. Questo studio è stato pubblicato sul Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome, che spiega che è un ceppo della famiglia M. ed è il decimo ceppo. Carole McArthur autrice della ricerca, e facente parte dell’università del Missouri, a Kansas City ha dichiarato così: “Questa scoperta ci ricorda come ...

Pedofilo di 32 anni muore Dopo aver tentato il suicidio : aveva abusato di bimbi di 6 mesi di vita : Jared Perry, noto come il Pedofilo più pericoloso del Galles, è morto dopo aver tentato il suicidio nella prigione di Perc dove stava scontando una condanna a 17 anni per aver abusato di minori. Tra di loro, bambini e bambine di 6 mesi di vita. Il decesso è avvenuto in ospedale in circostanze misteriose. Indagini in corso.Continua a leggere

Dopo 63 anni chiude l'ultimo forno a legna della Valle : "Così muore l'Italia interna - la politica intervenga" : La vicenda di Mariuccia Martini che chiude la sua panetteria con forno a legno a Pradleves - provincia di Cuneo, Valle Grana...

Tutti i muri nel mondo 30 anni Dopo Berlino : Il 9 novembre 1989 cadeva il muro di Berlino: sono passati 30 anni, in cui si è visto il mondo cambiare completamente. È giunta l'era della globalizzazione, delle democrazie liberali, di Internet e del libero mercato: un mondo in cui non solo era crollato il Berliner Mauer, ma parevano caduti anche Tutti i confini. Tuttavia, da quel momento ad oggi le barriere fisiche fra Stati o comunità non hanno fatto che moltiplicarsi. Vediamo dove si ...

Dopo l’hamburger Mc Donald’s di 10 anni fa - ecco le FOTO di quello più vecchio in assoluto (e ancora intatto) : L’età di questo hamburger acquistato al Mc Donald’s è strabiliante: ha 24 anni. Ed è intatto. E’ stato acquistato nel lontano 1995. Almeno così dicono i due ragazzi australiani che lo hanno conservato per tutto questo tempo in una scatola di legno, nel suo involucro, e lo hanno riaperto cinque anni fa, esattamente 20 anni Dopo l’acquisto. A fare questo strano esperimento sono stati due australiani, Eduard Neetz e Casey ...

Ragazza destinata a rimanere paralizzata in ospedale viene curata da un’infermiera - Dopo anni torna dall’infermiera camminando - l’infermiera reagisce così. : Una Ragazza di soli 17 anni era destinata a rimanere paralizzata, almeno così le avevano detto i medici che l’avevano curata dandole non più di un 5% di possibilità di tornare a camminare, praticamente nessuna possibilità. Durante la degenza in ospedale un ‘infermiera si era particolarmente affezionata alla Ragazza e si disperava che quest’ultima non potesse più tornare a camminare. dopo un po’ di mesi la Ragazza è stata dimessa e ha ...

Edward Norton - i film 20 anni Dopo «Fight Club». L'intervista per «Motherless Brooklyn» : I film di Edward Norton: vent’anni fa lui e Brad Pitt si scazzottavano di brutto in Fight Club di David Fincher, mentre Jonathan Lethem raccontava nel romanzo che gli ha dato fama mondiale, Brooklyn senza madre (in Italia con il Saggiatore), di come Lionel Essrog prendesse a pugni a casaccio passanti e poliziotti. Uno per l’altro, tutta gente con qualche rotella fuori posto. Vent’anni dopo Edward Norton prende il libro di ...

Ragazza di 25 anni si va a confessare e sparisce nel nulla - Dopo 57 anni si scopre che il prete che l’aveva confessata la uccise : Una storia terribile quella che stiamo per raccontare. Cinquantasette anni fa una Ragazza, Isabel Garza che abitava in Texana a McAllen decise di andare in chiesa per confessarsi. Purtroppo dopo che uscì di casa nessuno più la vide viva. Il prete da cui andò a confessarsi, John Feit, che oggi ha 84 anni non è più prete,si è sposato e ha sia figli che nipoti non ha mai rivelato cosa fosse accaduto ma oggi, nonostante siano trascorsi 57 anni si ...

Caduta del Muro di Berlino - viaggio in barca sul fiume che divideva la Germania 30 anni Dopo : La Caduta del Muro di Berlino avveniva il 9 novembre di 30 anni fa. Marzio G. Mian e il fotografo Massimo Di Nonno hanno viaggiato lungo il fiume Elba che divideva le due Germanie per incontrare le persone che hanno vissuto sui due lati dello strappo. Perché la Caduta del Muro di Berlino del 1989 non è ancora riuscita a sanare completamente la frattura. Dal servizio realizzato per GQ, Massimo Di Nonno e Marzio G.Mian hanno tratto un ...