Caro Conte | Barella trascina l’Inter e la fa vincere 2-1 contro il Verona

Caso ArcelorMittal - Caro Conte come rilanciare Taranto senza Ilva : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

BanCarotta e false fatture - la procura di Firenze contesta ai coniugi Renzi e ad altri indagati di aver evaso oltre 200mila euro : Calcolando Iva non pagata, Ires e Irap, il conto fa circa 204mila euro. Sono i soldi che Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo, hanno evaso al Fisco in concorso con altri indagati, secondo l’accusa della procura di Firenze che ieri (martedì) ha depositato l’avviso di chiusura indagini. L’inchiesta è quella legata al fallimento di tre coop fiorentine (Delivery Service Italia, europe Service e Marmodiv) che vede 19 ...

M5s - FracCaro : “Contento delle parole di Zingaretti. Ora puntiamo a rivoluzione verde” : “Ho letto l’intervista di Zingaretti e sono molto contento delle sue parole. A Italia 5 Stelle dovevamo parlare di futuro e voi mi chiedete delle defezioni. Dopo il taglio dei parlamentari ora ci stiamo focalizzando sulla rivoluzione verde”, così il sottosegretario alla presidenza del consiglio Riccardo Fraccaro arrivando a Italia a 5 Stelle, la kermesse del Movimento Stelle in programma sabato e domenica a ...

Otto e mezzo - Carofiglio : 'Conte può stare tranquillo' e in studio si fa ironia su Salvini : Matteo Salvini, nei giorni scorsi, aveva dichiarato che, a suo avviso, la parabola di Giuseppe Conte può essere considerata vicina alla fine. Parole che sono diventate oggetto di un dibattito nel corso di di Otto e mezzo del 10 Ottobre, in cui c'erano tra gli ospiti di Lilli Gruber lo scrittore Gianrico Carofiglio e il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Le parole dell'ex Ministro dell'Interno sono state commentate, con ironia, ...

Caro Conte - che fine hanno fatto le deleghe sulle droghe? : Caro Conte, che fine hanno fatto le deleghe sulle droghe? Da quando l’Italia ha un Testo Unico sulle sostanze che sottostanno al sistema di controllo internazionale - le cosiddette droghe - le competenze relative alle politiche necessarie per affrontare il fenomeno sono state affidate a vari dicasteri.Non interessa, almeno oggi, ripercorrere i danni causati a decine di migliaia di persone anche grazie a questa devoluzione di ...