Sassuolo-Bologna | De Zerbi mette le cose in chiaro | Bigon parla anche di mercato

Calcio - Serie A 2019-2020 : Caputo esalta il Sassuolo - Bologna sconfitto 3-1 : Si apre con l’anticipo del venerdì la dodicesima giornata del campionato di Serie A di Calcio. Nel derby dell’Emilia-Romagna si impone il Sassuolo che al Mapei Stadium batte per 3-1 il Bologna, dominando in lungo e in largo. La stella dell’incontro è Ciccio Caputo: torna al gol il bomber degli emiliani, che trova addirittura una doppietta. Ancora a segno Boga, la rete dei felsinei per accorciare le distanze è stata di Orsolini, ...

Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. Decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini.

Il Sassuolo vince il derby contro il Bologna : 3-1 e sorpasso in classifica - Caputo scatenato [FOTO] : Si è giocato il primo match valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Sassuolo e Bologna in un vero e proprio scontro per la salvezza. Per entrambe la stagione è stata altalenante ma le due rose sono sicuramente costruite per raggiungere l’obiettivo prefissato. Importante scatto in classifica per la squadra di De Zerbi che ha disputato una partita di grande grinta ed anche qualità, passo indietro per ...

Sassuolo-Bologna 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Caputo show [FOTO] : Sassuolo-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Partita emozionante e vero e proprio scontro per la salvezza quello che ha messo di fronte Sassuolo e Bologna, vero e proprio scontro per la salvezza. Ottimo scatto in classifica per la squadra di De Zerbi, continuano invece i problemi per la squadra di Mihajlovic, momento negativo per i rossoblu. Partita devastante per l’attaccante Caputo, l’ex Empoli protagonista di una ...

Anticipo serie A - Sassuolo-Bologna 3-1 : 22.39 Boccata d'ossigeno in classifica per il Sassuolo che vince il derby emiliano. Partita vivace.Poco dopo la mezzora Caputo sciupa da due passi. Subito dopo (34') Skorupski respinge il tiro di Locatelli, Boga alimenta l'azione girando verso Djuricic che serve Caputo per il vantaggio neroverde.Poli impegna Consigli, Skorupski fa gli straordinari su Traore. Al 68' raddoppia Boga, in fuga solitaria. Palla al centro e accorcia Orsolini (70') ...

Sassuolo-Bologna - le formazioni ufficiali : Berardi contro Palacio : Prende il via la 12^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match uno scontro salvezza quello tra Sassuolo e Bologna, sfida anche molto sentita tra le tifoserie. Le due squadre fino al momento hanno disputato una stagione altalenante ma hanno a disposizione le rose per confermarsi protagonisti. La squadra di De Zerbi è reduce dal pareggio contro il Lecce, in generale nelle ultime partite non ha convinto, nelle ultime gare è arrivato ...

Sassuolo-Bologna - le probabili formazioni : torna Caputo dal primo minuto - attaccanti contati per Mihajlovic : Sassuolo-Bologna, le probabili formazioni – La dodicesima giornata di Serie A sarà inaugurata da Sassuolo-Bologna. Due squadre che cercano punti salvezza, entrambe reduci da risultati non positivi. Il Sassuolo ha pareggiato a Lecce nell’ultimo turno, il Bologna ha ceduto in casa all’Inter. Due compagini che cercano il riscatto. De Zerbi dovrà fare a meno di Chiriches, Ferrari, Mazzitelli, Pegolo e Rogerio per infortunio, ...

Probabili formazioni 12^ giornata : si parte con Sassuolo-Bologna. Juve con Ronaldo dal 1' : Probabili formazioni 12 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 12^ giornata di Serie A. Il 12° turno prenderà il via con l’anticipo tra Sassuolo-Bologna. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con i rossoneri chiamati ad una prova d’orgoglio, dopo un solo punto […] L'articolo Probabili formazioni 12^ giornata: si parte con ...

Sassuolo-Bologna - le probabili formazioni : in attacco sarà sfida fra Caputo e Palacio : La dodicesima giornata di Serie A 2018/2019 si aprirà questo venerdì 8 novembre alle ore 20:45 con un derby tutto emiliano, tra due squadre che non stanno vivendo un periodo felicissimo, ovvero Sassuolo e Bologna. I neroverdi hanno dieci punti in classifica, due in più della Sampdoria terzultima, non vincono da due partite, e finora ne hanno perse ben sei su dieci. Il valore della squadra, però, non rispecchia a pieno questa classifica. Gli ...

