Samsung Galaxy Fold arriva in Italia a oltre 2000 euro

Il Galaxy Fold di Samsung ora è in vendita anche in Italia - a 2.050 euro : Samsung ha iniziato a vendere anche in Italia il Galaxy Fold, il suo primo smartphone con schermo pieghevole, a distanza di quasi nove mesi dalla sua presentazione. Il Galaxy Fold potrà essere prenotato direttamente sul sito dell’azienda, presso i principali

Correte a scaricare la patch di novembre per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : OTA in Italia : Stanno arrivando proprio in queste ore le prime segnalazioni da parte degli utenti che stanno toccando con mano l'aggiornamento di novembre a bordo dei propri Samsung Galaxy S9 e S9 Plus qui in Italia. Secondo quanto raccolto questo venerdì, infatti, la distribuzione è scattata anche in Europa ed un numero ancora isolato di utenti ha iniziato a toccare con mano il pacchetto software di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte. Il ...

Presto la beta di Android 10 per Samsung Galaxy Note 9 (forse anche per i Galaxy S9) : Potrebbe essere arrivato il momento per il Samsung Galaxy Note 9 di ricevere la beta di One UI 2.0 con Android 10. Come riportato da SamMobile, sono settimane ormai che la beta è arrivato sui Samsung Galaxy S10, vedendo poi esteso il proprio supporto al Galaxy Note 10. Era lecito aspettarsi che Presto o tardi sarebbe toccato anche al Samsung Galaxy Note 9, che da ha poco iniziato a ricevere anche la patch di sicurezza di novembre 2019 per la ...

Samsung Galaxy Note 9 intravede Android 10 beta - mentre Note 10 adotta OneDrive : Finalmente Samsung Galaxy Note 9 inizia a fiutare l'arrivo di Android 10 con la One UI 2.0, e nel frattempo Samsung Galaxy Note 10 fa una scelta particolare per il backup multimediale. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 intravede Android 10 beta, mentre Note 10 adotta OneDrive proviene da TuttoAndroid.

Udite - udite : Samsung Galaxy S11+ potrebbe essere un battery-phone : Il Samsung Galaxy A71 5G potrebbe essere lo smartphone pensato per riconquistare il mercato cinese L'articolo udite, udite: Samsung Galaxy S11+ potrebbe essere un battery-phone proviene da TuttoAndroid.

Samsung Daily è live sui Galaxy S10 e prende il posto di Bixby Home - ma non per tutti : La beta di Android 10 appena rilasciata per la gamma Galaxy S10 manda in pensione Bixby Home e presenta Samsung Daily L'articolo Samsung Daily è live sui Galaxy S10 e prende il posto di Bixby Home, ma non per tutti proviene da TuttoAndroid.

In Italia da domani il Samsung Galaxy Fold : evento dell’8 novembre : Quasi ci commuoviamo nel comunicarvi che il Samsung Galaxy Fold, dopo mesi e mesi di tribolazione, sta finalmente per arrivare in Italia. Si terrà nella giornata di domani, venerdì 8 novembre, l'evento di presentazione ufficiale del primo smartphone pieghevole del brand asiatico, a margine del quale verranno resi noti tutti i dettagli che lo riguardano, compreso il prezzo di vendita (che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2000 euro, non vi aspettate ...

Vodafone regala ai clienti Happy Black ottime offerte su Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 : Da oggi al 30 novembre Vodafone ripropone sconti esclusivi per i clienti Happy Black, questa volta tocca a Samsung Galaxy S10 e Huawei P30. L'articolo Vodafone regala ai clienti Happy Black ottime offerte su Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 proviene da TuttoAndroid.

Il sensore fotografico “Space Zoom” dei Samsung Galaxy S11 è pensato per sbaragliare la concorrenza : Samsung ha registrato il marchio Space Zoom per indicare la funzione di zoom ibrido dei Galaxy S11 e Galaxy S11+ L'articolo Il sensore fotografico “Space Zoom” dei Samsung Galaxy S11 è pensato per sbaragliare la concorrenza proviene da TuttoAndroid.

Domani è finalmente il giorno di Samsung Galaxy Fold in Italia : Samsung Galaxy Fold è finalmente pronto a debuttare in Italia: Domani è il giorno dell'evento ufficiale Italiano, durante il quale saranno svelati tutti i dettagli sul lancio e il prezzo di vendita. L'articolo Domani è finalmente il giorno di Samsung Galaxy Fold in Italia proviene da TuttoAndroid.

Non lascerà mai a piedi la batteria del Samsung Galaxy S11 : versione economica super : Mancano ancora un bel po' di settimane prima di scoprire le caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy S11. Eppure, da alcuni giorni a questa parte si sono intensificate le indiscrezioni a proposito della sua scheda tecnica. In particolare, alcune fonti sostengono che potrebbe non essere la sola fotocamera il punto di forza di questi modelli. Rispetto a quanto riportato di recente sulle nostre pagine, infatti, occorre prendere in esame anche ...

Almeno 4 problemi risolti per il Samsung Galaxy S10 con la terza beta di Android 10 : Ci sono Almeno quattro problemi che, a quanto pare, sono stati risolti da Samsung attraverso il rilascio della terza beta impostata su Android 10 per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S10. Una questione che, se vogliamo, garantisce una continuità rispetto a quanto riscontrato di recente con la patch di novembre, secondo le informazioni che vi abbiamo fornito ad inizio settimana. In un contesto di questo genere, dunque, diventa ...

La batteria del Samsung Galaxy S11e (Lite) ve ne farà volere uno assolutamente : Un nuovo leak prende in esame l'ipotetica batteria dell'atteso Samsung Galaxy S11 L'articolo La batteria del Samsung Galaxy S11e (Lite) ve ne farà volere uno assolutamente proviene da TuttoAndroid.

Arriva la terza beta di Android 10 per la gamma Samsung Galaxy S10 : Samsung continua lo sviluppo di Android 10 e della One UI 2.0 e quest'oggi rilascia la terza beta dell'OS di Google per la gamma Galaxy S10 L'articolo Arriva la terza beta di Android 10 per la gamma Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.