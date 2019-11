Nao | robot genio dell' energia in casa Così la smart home ci farà risparmiare

Fonte : repubblica

(Di venerdì 8 novembre 2019) Lo hanno messo a punto i ricercatori Enea, è l’interfaccia di un sistema che, nel prossimo futuro, ci suggerirà come ridurre le bollette grazie a Big Data e AI. Dialogando con sensori ed elettrodomestici, ci avvertirà dei guasti e assisterà le persone malate

