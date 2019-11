Milano | capitali illeciti nella ristorazione | 9 arresti e sequestro beni per 10 mln 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) (Adnkronos) – Al vertice dell’associazione per delinquere c’era un noto pregiudicato di origini calabresi, Giuseppe Carvelli, in passato indagato con esponenti di alcune cosche di ‘Ndrangheta. Le indagini di polizia, squadra mobile e dda hanno ricostruito un articolato sistema di intestazioni fittizie die società, orchestrato da Carvelli, col fine di mettere al riparo il patrimonio illecitamente accumulato nel tempo dal pregiudicato, utilizzando soggetti incensurati, per evitare aggressioni patrimoniali da parte dello Stato.Negli anni, Carvelli ha investito ingenti somme di denaro di provenienza illecita nelle pizzerie con formula giropizza creando il franchising a marchio Tourle’. I locali, tutti riconducibili a lui, erano gestiti da società create ad hoc con la complicità di amici e parenti. La prima pizzeria è a Bovisio Masciago, poi Sesto ...

