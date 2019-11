Migranti | Orfini | ‘linea governo e Pd imbarazzante e ipocrita’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Molti nel gruppo dirigente del Pd si sono risentiti perché due giorni fa ho definitoe ipocrita il discorso della ministra Lamorgese. Mi spiace, e forse non dovevo personalizzare. In effetti il problema è più generale. Su questo a esseree ipocrita è un fronte ben più ampio: la linea dele della maggioranza (e quindi anche del mio partito)”. Lo scrive Matteodel Pd su Facebook. La linea “è, con più o meno consapevolezza, chiedere agli assassini di uccidere un po’ meno, ai torturatori di torturare meno, agli stupratori di stuprare meno. Perchè nei fatti questo, al massimo, potrebbe cambiare tenendo in vita quegli accordi. Definire questa lineae ipocrita è un eufemismo”.“Ma se provi a dirlo, la risposta è che stracciare quegli accordi significherebbe fare un ...

elisabettababui : RT @ImolaOggi: Disastro Ilva?, #Orfini: 'approvare subito lo Ius Culturae' - m_baldini82 : @orfini @pdnetwork @nzingaretti da tesserato Pd: Orfini lei è un idealista; il memorandum con la Libia è essenziale… - rinaldi_rin : RT @SpiritoftheAlps: Evoluzione del famoso accordo di Malta da parte della Francia... come mai questa norizia non ha avuto risalto in Itali… -