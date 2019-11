LG prepara una montagna di smartphone inutili per il 2020

Il New York Times e il Wall Street Journal dicono che Michael Bloomberg si sta preparando a una sua possibile candidatura alle primarie presidenziali dei Democratici : Secondo alcune fonti informate del New York Times e del Wall Street Journal, l’imprenditore e politico statunitense Michael Bloomberg, starebbe preparando una sua possibile candidatura alle primarie del Partito Democratico statunitense in vista delle elezioni presidenziali del 2020. Bloomberg è stato sindaco

Spazio : la Cina si prepara ad esplorare un asteroide e una cometa : La Cina punta ad esplorare, con una sola sonda spaziale, un asteroide vicino alla Terra e una cometa della fascia principale. “La missione prevede di inviare una sonda nei pressi di un asteroide denominato 2016HO3 e poi atterrare su di esso per prelevare dei campioni. La sonda tornerà poi in prossimità della Terra e invierà una capsula per restituire i campioni per poi continuare il suo viaggio,” ha spiegato Huang Jiangchuan, ...

Livorno - “qui preparano la coca a chilometro zero” : il viaggio di FqMillennium nella fabbrica dei rave dove è morta una 33enne : “Ragazzi volete un po’ di speed? Lsd? Cioccolata?”. Non è un nome in codice per qualche strana pasticca: Ludovica, una cascata di rasta e un cane lupo al guinzaglio, ci sta veramente offrendo quel che resta di un uovo di cioccolata. Dopotutto è Pasqua anche qui, nella notte senza fine di un rave party. Siamo al Pasquatek, una delle feste illegali più grandi in Italia: un teknival, per essere precisi, tre giorni a base di musica ...

Meghan Markle in grembiule e jeans prepara una torta. Il disagio è evidente : Meghan Markle indossa il grembiule e prepara una torta per un gruppo di donne svantaggiate in un centro a Londra. La Duchessa di Sussex per una volta ha messo da parte abiti firmati ed etichetta e si è letteralmente rimboccata le maniche per promuovere un progetto tutto al femminile. Si tratta di un laboratorio di pasticceria nella City creato per aiutare le donne vittime di violenza e quelle che hanno alle spalle un passato difficile, ...

Meghan Markle prepara una torta per le donne svantaggiate. Le nostre vite possono essere diverse : Alla luce di tutte le critiche che ha ricevuto nell’ultimo periodo, Meghan Markle sta cercando di riabilitare la sua immagine, facendo trasparire il viso di una duchessa vicino al popolo, ai bisognosi e soprattutto una duchessa vicina alle donne. Questa trasformazione è cominciata dal momento in cui la Markle ha fatto intravedere il suo animo fragile e tormentato nel documentario che è andato in onda in tv. La sua intenzione è regalare al ...

Il Napoli prepara una festa per Hamsik in occasione di Napoli-Genk : Ieri al San Paolo era presente Marek Hamsik. Erano passati nove mesi dall’ultima volta. Ovvero dal 2 febbraio dell’anno scorso, giorno di Napoli-Sampdoria, quando l’allora capitano del Napoli uscì dal campo a un quarto d’ora dalla fine già sapendo che in quel momento si chiudeva la sua storia in azzurro. Poi ci fu la partenza per la Cina, dopo dodici anni di Napoli, 520 partite, 121 reti e la fascia di capitano. Il ...

Death Stranding alla Paris Games Week 2019 - Kojima prepara una sorpresa per il 30 ottobre : Si contano ormai solo i giorni che ci separano da Death Stranding, l’attesissima nuova IP che reca in calce la firma di un vero e proprio genio visionario dell’ambito videoludico, Hideo Kojima. Un nome, una garanzia, costruita mattoncino su mattoncino grazie a performance che hanno fatto la storia (d’altronde il nome Metal Gear Solid non vi è di certo sconosciuto, vero? Ndr), e che si apprestano a essere replicate nel nuovo titolo pronto a ...

Come preparare una cioccolata calda : ricetta : Come preparare una cioccolata calda in casa. Bastano poco ingredienti ed il segreto per avere una cioccolata gustosa

Hamsik torna al San Paolo. Il Napoli prepara una cerimonia in suo onore : L’ultima volta che si è visto Hamsik al San Paolo era il 2 febbraio scorso. Napoli-Sampdoria. Uscì dal campo a un quarto d’ora dalla fine. Già sapeva che era la sua ultima partita con i colori del Napoli. Poi la partenza per la Cina, dopo dodici anni di azzurro, 520 partite, 121 reti e la fascia di capitano. Domani sera tornerà di nuovo nello stadio di Fuorigrotta, dopo nove mesi dall’addio. Sarà in compagnia di genitori, ...

Spazio : la Cina prepara esplorazioni lunari con equipaggio : In occasione della prima Assemblea cinese delle scienze spaziali è stato reso noto che la Cina sta conducendo missioni dimostrative e pianificazione a lungo termine per l’esplorazione lunare con equipaggio: la futura evoluzione dell’esplorazione è stabilire una base lunare per svolgere ricerche scientifiche e sviluppare tecnologia ed esperienza per viaggi umani nello Spazio profondo. L’obiettivo a lungo termine del Paese è ...

Death Stranding : Kojima sta preparando una sorpresa per la Paris Games Week? : Ha finalmente inizio la tanto attesa "Death Stranding World Tour", ovvero la turnè mondiale indetta da Kojima Productions per presentare al grande pubblico l'ultima attesissima fatica dello studio.Death Stranding viaggerà dunque per il mondo con degli appositi eventi nelle principali capitali del pianeta, e tutto avrà inizio con Parigi, dove in occasione della Paris Games Week, stando alle indiscrezioni del momento, Kojima starebbe preparando ...

Anna - Nicolò Ammaniti prepara una nuova serie originale Sky in una Sicilia post apocalittica : Nei giorni scorsi, insieme alla presentazione di Diavoli al Mipcom di Cannes, Sky Studios con il suo CEO Gary Davey aveva anticipato un investimento da oltre un miliardo di sterline nella produzione di contenuti originali della società paneuropea ormai parte del gruppo Comcast.Tra queste ci sarà Anna (ma il titolo è ancora provvisorio) una serie tv creata e diretta da Niccolò Ammaniti, basata sul suo omonimo romanzo edito da Einaudi, prodotta ...

Repubblica : l’Italia di Mancini si prepara ad una mini tournée in Qatar : La Nazionale di Mancini è pronta a sbarcare in Qatar. Repubblica scrive che a marzo l’Italia dovrebbe svolgere una mini tournée nel paese arabo, con due amichevoli da disputare in vista dell’Europeo. La prossima settimana una delegazione della Federcalcio si recherà in Qatar per chiudere l’accordo relativo. Sul piatto c’è un’offerta da circa 7 milioni di euro. Di questi, 2 milioni sono di ingaggio e 4,5/5 milioni di diritti ...