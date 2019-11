Inter | Giroud sarebbe l' obiettivo principale per l' attacco a gennaio

Inter - in arrivo 130 milioni di euro per il mercato : Suning punta su Tonali e Giroud : Dopo gli infortuni di Alexis Sanchez, Danilo D'Ambrosio e Stefano Sensi arrivano finalmente buone notizie in casa Inter. Il club nerazzurro infatti incasserà ben 130 milioni di euro, soldi che arriveranno dai giocatori che saranno riscattati dalle squadre in cui sono in prestito da questa estate. Una somma che permetterebbe a Zhang di investire in maniera importante sul mercato. Nello specifico, sono quattro i giocatori che porteranno introiti ...

Inter - dopo l'infortunio di Sanchez si penserebbe a Giroud per gennaio : Mancano quasi tre mesi all'inizio del calciomercato invernale, ma l'Inter sta già pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, la società dovrebbe infatti provare a regalare all'allenatore pugliese almeno un'altra punta. Si cerca un attaccante che possa far rifiatare Romelu Lukaku ed eventualmente affiancarlo, data la prevedibile lunga assenza di Alexis Sanchez, dopo l'infortunio rimediato con la nazionale cilena nel match ...