Il Napoli cerca il riscatto con il Genoa | live su DAZN

Non cercate il burattinaio - il nemico del Napoli e di Ancelotti è l’Italia dei mediocri (il nostro calcio) : Per la maggior parte sono persone che prestano servizio in ministeri, molte di loro possono scrivere in modo stupendo un rapporto da un ufficio statale a un altro; oppure sono persone che come occupazione vanno a spasso, leggono i giornali nelle pasticcerie. In tempo di conflitto è importante capire chi si sta affrontando. Né il Napoli né Carlo Ancelotti sono alla facile ricerca del burattinaio nascosto che renda felici le masse che ...

Haaland - l’attaccante del Salisburgo in cerca della rivincita contro il Napoli (che lo osserva) : Il Corriere dello Sport punta l’attenzione su Erling Braut Haaland, attaccante 19enne del Salisburgo che sta affascinando l’Austria. Faceva parte anche lui del Salisburgo che il Napoli eliminò dall’Europa League la scorsa primavera. Era arrivato da soli due mesi dalla Norvegia. Il Salisburgo lo aveva acquistato per 5 milioni dal Molde. Nella doppia sfida contro il Napoli fu schierato solo 4 minuti in quella di ritorno, al posto ...

Ancelotti : “La Champions per il Napoli rappresenta un test per cercare di migliorare” : Ancelotti ai microfoni della Uefa ha parlato della sua doppia esperienza in carriera come calciatore e allenatore e del rapporto che lo lega alla Champions. A proposito di Champions, anche in vista della prossima gara contro il Salisburgo ha parlato del Napoli: “Per il Napoli la Champions League è una verifica. Il Napoli non ha mai ottenuto grandi risultati in questa manifestazione nella sua storia, quindi per noi rappresenta un test per ...

Giuffredi : “Veretout? Napoli primo club a cercarlo. Mario Rui - terzino più forte della Serie A” : Mario Giuffredi: “Veretout? Napoli primo club a cercarlo. Mario Rui, terzino più forte della Serie A. Di Lorenzo? Si è meritato la Nazionale” Mario Giuffredi è intervenuto a ‘Il Bar dello Sport’, in onda su Radio CRC per parlare del Napoli, di Veretout, Mario Rui e Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Di Lorenzo? Ha dimostrato di essere un giocatore che doveva esser convocato in Nazionale e, per quello che c’è oggi in ...

Giufferdi : “Veretout? Napoli primo club a cercarlo. Mario Rui - terzino più forte della Serie A” : Mario Giufferdi: “Veretout? Napoli primo club a cercarlo. Mario Rui, terzino più forte della Serie A. Di Lorenzo? Si è meritato la Nazionale” Mario Giuffedi è intervenuto a ‘Il Bar dello Sport’, in onda su Radio CRC per parlare del Napoli, di Veretout, Mario Rui e Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Di Lorenzo? Ha dimostrato di essere un giocatore che doveva esser convocato in Nazionale e, per quello che c’è oggi in ...

Milik : “Al Napoli non ha senso cercare scuse bisogna conquistarsi il posto” : Arek Milik ha parlato ieri dal ritiro della nazionale polacca al portale Przeglad Sportowy Il centravanti del Napoli riconosce di non stare attraversando un momento facile ma è convinto che il lavoro, la responsabilità, la pazienza e la serenità lo aiuteranno a raggiungere il suo obiettivo. “Se mi arrabbiassi con l’allenatore non ne ricaverei nulla” Insistendo e lavorando, i risultati, dice, arriveranno sicuramente. Resta la delusione per aver ...

Repubblica : i tanti cambi hanno costretto il Napoli a perdere tempo nella ricerca di equilibri : Il Napoli sbatte contro il muro difensivo del Cagliari, scrive Repubblica, che negli ultimi minuti beffa gli azzurri con la rete di Castro. Ancelotti cambia ancora 8 titolari e non lo ha fatto solamente per la necessità di destreggiarsi tra i numerosi impegni ravvicinati, ma anche con l’ambiziosa intenzione di trasformare a getto continuo la fisionomia del suo Napoli: per cercare di renderlo imprevedibile e di rimodellarlo in base alle ...

Repubblica : è un paradosso che il Napoli abbia cercato Icardi con l’attacco che ha : Cercare Icardi in estate, con l’attacco che il Napoli ha a disposizione è stato un paradosso. Lo scrive Repubblica Napoli. Nel reparto di attacco la concorrenza è forte. C’è Lozano reduce da una buona prestazione sabato, contro la Sampdoria, schierato a sorpresa da Ancelotti anche se era tornato da poche ore dall’impegno statunitense con la nazionale. C’è Llorente che si è presentato bene con l’assist per il gol di ...

L'Europa premia Napoli con le borse di studio Erc - pioggia di milioni per quattro ricercatori : La bravura premia Napoli con ben quattro cospicue borse di studio assegnate dall?Erc-European Research Council ad altrettanti ricercatori che lavorano tra l?Istituto Italiano di...