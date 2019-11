“Il M5s vuole chiudere l’Ilva | il Pd e Renzi gli vanno dietro” Parla Calenda

Governo - Pd e M5s blindano il patto : “Il voto su Sozzani non si ripercuote sulla maggioranza” : Alla prima uscita in Parlamento è già allarme rosso in maggioranza? Il no della Camera agli arresti domiciliari per Diego Sozzani, deputato di Forza Italia indagato per finanziamento illecito, è il primo inciampo per il Governo Conte 2? Certo che no, assicurano dai partiti di Governo. Da una parte lo garantisce Alfredo Bazoli, che è stata la voce del Pd nel dibattito sulla richiesta del tribunale di Milano per il parlamentare berlusconiano. ...