Il Gruppo MSC presenta “MSC Foundation” per proteggere il pianeta blu e le sue comunità

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Nasce una fondazione che opererà su scala globale, a sostegno delle aree più fragili del mondo e delle esigenze delal fianco dellepiù vulnerabili. Parliamo della MSC Foundation, un’organizzazione no profit creata dalMSC con l’intento di promuovere ed estendere il suo programma umanitario e sociale, nonché per accrescere il contributo delalla sostenibilità. MSC opererà sia in maniera indipendente che con l’ausilio di esperti partner. LA FONDAZIONE COME BASE PER LO SVILUPPO – IlMSC, che comprende MSC Cargo, la seconda linea al mondo nel trasporto container, e MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere privata del mondo, contribuisce attivamente sostenendo importanti programmi umanitari e di tutela dell’ambiente. Questo da oltre un decennio, salvando così migliaia di vite con azioni, come nel caso della partnership con l’UNICEF, volte a ...

