F1 | la Renault fuori dal Circus a fine 2019? Una strategia politica

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) Quinto posto nella classifica mondiale dei costruttori con 83 punti, distante 38 lunghezze dalla McLaren: questa è la situazione nella graduatoria iridata del campionatodi F1 dellaa due gare dalla. Non certo un riscontro da incorniciare per il team anglo-francese, se si considera che a precederlo c’è una squadra “clienti”. La scuderia di Woking, spinta dal propulsore transalpino, ha fatto vedere grandi cose, grazie anche alle qualità di guida considerevoli dello spagnolo Carlos Sainz Jr. e del britannico Lando Norris. Un progetto, quindi, che non decolla quello del celebre marchio d’Oltralpe, con Alain Prost in plancia di comando. L’avvento di un pilota qualificato come l’australiano Daniel Ricciardo non ha cambiato le cose, dovendo fare i conti con una macchina non prestazionale come si sarebbe sperato. L’ambizione della ...

hugmebutch : @comeunasteroide Calcola che io principalmente faccio il tifo per Räikkönen sin da quando sono bambina (poche gioie… - bizcommunityit : Renault, il cda fa fuori il ceo Thierry Bolloré #CEO - giulioenrico : @antorendina Non mi aspetto molte differenze per il 2020. Tutti concentrati sul 2021. Solo i big con big budget sta… -