Camoranesi | ' Cuadrado ha caratteristiche per essere tra i 3 migliori esterni in assoluto'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Uno dei protagonisti dei primi anni del 2000 alla Juventus è stato il centrocampista offensivo Mauro, arrivato dal Verona e diventato uno dei giocatori più importanti della rosa bianconera, a tal punto che è stato convocato anche dalla nazionale italiana di Lippi, fece parte della rosa che vinse i mondiali di Germania 2006. Attualmente è commentatore televisivo per l'emittente Dazn, accompagnando spesso Diletta Leotta nei pre e nei post partita degli anticipi di Serie A. Come conferma a Radio Bianconera, l'ex giocatore della Juventus da grande vuole fare l'allenatore ma è consapevole della difficoltà di diventarlo, in quanto se non ti muovi è difficile che lavori. Secondo, il lavoro dell'allenatore 'è il mestiere più ingrato al mondo'. Ha poi parlato della Serie A, delle candidate alla vittoria finale, soffermandosi anche sulla 'sua' Juventus. Secondo ...

TUTTOJUVE_COM : Camoranesi a RBN: 'Sogno di allenare in Italia, in Serie A lotta a due. Cuadrado è più forte di me' - junews24com : Camoranesi a RBN: «Cuadrado è fortissimo. Champions? Con Nedved…» -