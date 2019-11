Batteri resistenti | in Italia 10 mila decessi ogni anno

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) – Le infezioni dacausanoin10in ospedale. Spesso dopo un lungo e costoso contenzioso legale per i risarcimenti richiesti alle strutture di cura. Un focus sull’evoluzione della diagnostica nelle infezioni ospedaliere e sui nuovi approcci interpretativi dell’antibiogramma sarà al centro del XLVIII congresso nazionale dell’Associazione microbiologi clinicini (Amcli) che si apre domani a Rimini. “L’esperienza quotidiana pone i medici e tutto il personale sanitario innanzi a sfide diagnostiche e terapeutiche sempre più complesse. Per questo occorre non solo monitorare l’evoluzione degli agenti infettivi ma, soprattutto, conoscere nel loro insieme il genoma, i suoi prodotti e i relativi meccanismi metabolici al fine di individuarne la presenza nel ...

