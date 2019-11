Fonte : agi

(Di giovedì 7 novembre 2019) Il governo è appeso alle ciminiere di Taranto perché, se chiude Ilva, chiude anche l'esecutivo. Quello che fino a ieri era una ipotesi giornalistica, oggi trova una certificazione nelle parole di un esponente della maggioranza in Parlamento. È il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, a sottolineare che "Taranto è il futuro di questo governo e il governo deve giocare tutto su Taranto". parole che suonano anche come un avvertimento agli alleati, a partire da Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Nel Pd l'insofferenza verso il senatore di Rignano, accusato di voler svolgere il doppio ruolo di leader nel governo e forza di opposizione è ai massimi livelli. Le prese di distanza sulla manovra,quella sulle auto aziendali, sono state la classica goccia che fa traboccare il vaso. Tanto che ieri, in una riunione alla Camera, sono stati i ministri dem a esprimere ...

fisco24_info : Ultima chiamata per il Conte bis: Il governo è appeso alle ciminiere di Taranto perché, se chiude Ilva, chiude anch…