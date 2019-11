Teramo | parcheggiatore abusivo aggredisce carabiniere | arrestato

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) I carabinieri della Compagnia dihannoquesta mattina K.J. di 33 anni, di origine nigeriana, per violenza, resistenza a pubblico ufficiale ed eserciziodella professione di. L'uomo è stato accusato di avere aggredito il capo pattuglia di una gazzella dell'Arma, in seguito ad un controllo di routine effettuato dai militari. Il presunto colpevole è stato prontamente acciuffato e assicurato alla giustizia. L'aggressione al pubblico ufficiale Il reato contestato all'africano è avvenuto questa mattina, nei pressi dell'ospedale civile Santissima Annunziata di Giulianova in provincia di. I carabinieri della stazione della cittadina abruzzese, comandati dal Maggiore Vincenzo Marzo erano impegnati in un controllo all'interno del posteggio del nosocomio, allo scopo di limitare l'attività abusiva di alcuni parcheggiatori di origine straniera. Dopo ...

