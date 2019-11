SOS animali selvatici | “Diecimila incidenti stradali e 13 morti nel 2019”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) “In Italia ci sono diecimilaall’anno causati dacon 13nei primi nove mesi del 2019 contro gli undici registrati in tutto l’anno precedente“: è quanto emerge da una stima di Coldiretti su dati Regioni e Osservatorio Asaps in occasione del blitz davanti a Montecitorio di migliaia di agricoltori, allevatori, cittadini, esponenti istituzionali, sindaci e ambientalisti “contro l’invasione dei cinghiali e degliormai arrivati anche dentro le città. Il numero digravi cono feriti per colpa diè aumentato del 81% sulle strade provinciali nel periodo 2010-2018 secondo l’analisi Coldiretti su dati del rapporto Aci Istat.” “Una vera e propria emergenza nazionale che mette a rischio la sicurezza e la salute degli automobilisti e che – secondo l’indagine Coldiretti/Ixè – ...

annikaevjen : RT @vanyachartier: Nika: amo tutti gli animali sono bellissimi sos guardateli Nika che vede un coniglio: è una bestia di sataNA - vanyachartier : Nika: amo tutti gli animali sono bellissimi sos guardateli Nika che vede un coniglio: è una bestia di sataNA - S4WYERHERN4NDEZ : TE LO GIURO MI SONO HIESTO COMW FACEVA UN ESSERW VIVENTE AVERE LE CASTAGNE DENTRO AL CORPO OK NON CREDEVO A NESSUNO… -