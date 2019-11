Roma | suicidio nel recupero | Fazio autogol e gol | poi Thuram fa vincere il Borussia

Roma - 13enne giù dal balcone. I pm indagano per istigazione al suicidio. Ipotesi bullismo : Dietro la decisione di togliersi la vita ad appena 13 anni lanciandosi dal nono piano di un condominio a Roma , potrebbe nascondersi una storia di bullismo e vessazioni. E’ il sospetto della Procura di Roma che sulla vicenda, avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica nella zona di Valle Aurelia, hanno avviato una indagine ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. Al momento il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Maria ...

13enne precipita da una finestra al nono piano e muore a Roma : ipotesi di suicidio : Una ragazzina di 13 anni è morta ieri sera a Roma dopo un volo dal nono piano di un palazzo in zona Valle Aurelia, alla periferia della Capitale. La 13enne , a quanto ricostruito dalla polizia, si sarebbe suicidata. Da chiarire le cause del gesto. Sul posto vigili del fuoco, poliziotti del commissariato Primavalle e della Squadra Mobile.

Bimba di 10 anni minaccia suicidio/ Roma - salvata da 2 poliziotte : in casa con nonna : Roma , Bimba di 10 anni minaccia suicidio in casa con la nonna : salvata grazie all'intervento di due poliziotte fuori servizio.

Lucia Borgonzoni - il suicidio del M5s : per fermare lei e Salvini candidato senza simbolo in Emilia Romagna : Più che una desistenza, una resa. Per fermare Lucia Borgonzoni, candidata di Matteo Salvini e della Lega alla Regione Emilia Romagna, e salvarsi da una debacle sempre più probabile (almeno stando ai sondaggi), il Movimento 5 Stelle starebbe pensando a presentarsi alle prossime regionali nella roccaf