Napoli | spunta l' ipotesi Spalletti in caso di esonero di Carlo Ancelotti RUMORS

Tangenziale di Napoli - spunta la banda del viadotto : boom di rapine agli automobilisti nel traffico : rapine in Tangenziale, complice il gran traffico provocato anche dai recenti lavori in corso. L?ultima, lunedì sera: ore 18.50. Nel mirino finisce un uomo, Ernesto Esposito, 47 anni,...

Calciomercato Napoli - Ibrahimovic è possibile : spunta una telefonata : Calciomercato Napoli, Ibrahimovic è possibile: spunta una telefonata Ibrahimovic al Napoli, è possibile. Addirittura spunta una telefonata, secondo quanto dichiarato da Carlo Pellegatti, che vede protagonisti il centravanti svedese e l’allenatore del Napoli Ancelotti. A fine 2019 il contratto che lega lo svedese ai Los Angeles Galaxy scadrà e il calciatore vorrebbe tornare in Italia a gennaio in una squadra che possa lottare per ...

Calciomercato Napoli - spunta il nome di Aouar per il centrocampo : la notizia : Calciomercato Napoli, spunta il nome di Aouar per il centrocampo: la notizia L’edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare le possibili mosse di mercato di alcuni tra i club più prestigiosi della Serie A. Il Napoli e la Juventus stanno infatti già monitorando diversi profili per la prossima stagione, e sembrano pronte in particolare a darsi battaglia per Houssem Aouar, ventunenne centrocampista del Lione, nove ...

Calciomercato Napoli - spunta il nome di Aouar per il centrocampo : la notizia : Calciomercato Napoli, spunta il nome di Aouar per il centrocampo: la notizia L’edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare le possibili mosse di mercato di alcuni tra i club più prestigiosi della Serie A. Il Napoli e la Juventus stanno infatti già monitorando diversi profili per la prossima stagione, e sembrano pronte in particolare a darsi battaglia per Houssem Aouar, ventunenne centrocampista del Lione, nove ...

Calciomercato Napoli - spunta Malen per l’attacco : le ultime : Calciomercato Napoli, Malen nome nuovo per l’attacco Calciomercato Napoli Malen| Donyell Malen sta letteralmente facendo impazzire tutti in questo inizio di stagione. L’attaccante olandese sta facendo cose pazzesche con il Psv: addirittura 11 reti in 7 partite. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per il talento assistito da Mino Raiola (manager – tra gli altri – di Lorenzo Insigne, Hirving Lozano ...