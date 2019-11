Minaccia la moglie con l' ascia Attivato il codice rosso

Nel Senese - si presenta al negozio della moglie con un'ascia e poi la Minaccia di farsi esplodere : Per l'uomo, 45 anni, fermato dalla polizia, è stato disposto il divieto di avvicinamento e comunicazione

Siena - si presenta al negozio della moglie con un'ascia e poi la Minaccia di farsi eslplodere : Per l'uomo, 45 anni, fermato dalla polizia, è stato disposto il divieto di avvicinamento e comunicazione

Claudio Marchisio rapinato : i ladri hanno Minacciato lui e la moglie armati di pistola. Rubati gioielli e orologi nella villa di Torino : Claudio Marchisio è stato vittima di una rapina martedì sera. Quattro persone, con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, sono entrate nella sua villa di Vinovo, nel Torinese, dove sotto minaccia hanno costretto l’ex calciatore e la moglie ad aprire la cassaforte. I ladri sono scappati con gioielli e orologi: ancora da quantificare il bottino, ritenuto consistente. I carabinieri, che stanno analizzando le telecamere di ...

Il Segreto - spoiler dal 27 ottobre al 2 novembre : il Guerrero Minaccia sua moglie : Gli spoiler della famosa soap opera spagnola Il Segreto, riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 27 ottobre a sabato 2 novembre, Severo chiederà in prestito 3000 pesetas a Prudencio, poiché sarà sicuro di poter ripagare il debito non appena i campi torneranno ad essere produttivi. L'Ortega non saprà se cedere il denaro in prestito all'uomo e chiederà un consiglio a Francisca Montenegro, ...

Jeremy Renner - la ex moglie si sfoga : «Ha Minacciato di uccidermi» : Jeremy RennerJeremy RennerJeremy RennerJeremy RennerJeremy RennerJeremy RennerJeremy RennerJeremy Renner«Ha minacciato di uccidermi e poi si è infilato al pistola in bocca, sparando però un colpo contro il soffitto, proprio mentre nostra figlia dormiva». Fuoco e fiamme tra Jeremy Renner e Sonni Pacheco: la battaglia legale tra l’attore americano e la modella canadese, separati dal dicembre del 2014 dopo neppure un anno di matrimonio, si accende ...

Jeremy Renner - star di Avengers accusato dalla moglie : "Ha Minacciato di uccidermi e poi si è messo la pistola in bocca" : Da star di Avengers al tribunale per le accuse di minacce di morte, violenza verbale e abuso di sostanze stupefacenti da parte dell’ex moglie. Jeremy Renner, attore che presta il volto a Occhio di Falco (Hawkeye) nelle pellicole Marvel, sta affrontando una battaglia legale senza esclusione di colpi per l’affidamento della figlia Ava, avuta 6 anni fa dalla collega Sonni Pacheco.I due si erano sposati nel 2014 e un anno dopo ...

Brindisi - Minaccia la ex moglie di morte : divieto di avvicinamento : Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Erchie. L'uomo, un 55enne del posto avrebbe minacciato la ex moglie per convincerla ad abbandonare la casa coniugale assegnatale con la sentenza di separazione È stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima per un uomo di 55 anni di Erchie, un Comune in provincia di Brindisi. È accusato di aver molestato la ex moglie con minacce di morte e ...

L’ex moglie di Cipollini : “Mi Minacciava puntandomi la pistola alla testa” : L’ex ciclista Mario Cipollini è accusato di violenza e minacce alla ex moglie, Sabrina Landucci. Proprio lei è stata ascoltata, ieri, presso il tribunale di Lucca. E dopo le sue parole la situazione giudiziaria di Cipollini sembra essersi complicata non poco. Il processo è nato dalla denuncia che la Landucci ha sporto nel 2017, dopo anni di maltrattamenti e aggressioni, anche successivi al divorzio. L’ultimo episodio risale a gennaio 2017. ...

Lecco. Acquate : quarantenne prende a martellate la moglie poi Minaccia il suicidio : Ha aggredito la moglie poi ha minacciato di lasciarsi cadere nel vuoto. Il fattaccio è avvenuto in viale Montegrappa, nel