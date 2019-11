Milan TV si prepara a sbarcare su DAZN

Le scuole top. Ecco le superiori che preparano al futuro : a Milano e Roma rivincita dei licei storici : La sesta edizione della classifica "Eduscopio" della Fondazione Agnelli valuta anche gli sbocchi professionali

Pallavolo – Superlega : Milano si prepara alla sfida con Ravenna - out Alletti e Piano : Prova del nove per Milano contro Ravenna: un successo porterebbe l’Allianz Powervolley a 9 punti in classifica: out Alletti e Piano, in campo ancora Gironi. È di nuovo tempo di Superlega per l’Allianz Powervolley: domani, in diretta Raisport (canale 58 del DTT) alle ore 20.30, la formazione di coach Piazza scende in campo in trasferta contro Ravenna. Il posticipo tra milanesi e Ravennati chiuderà così la terza giornata del campionato con ...

Boxe – Milano si prepara ad un grande evento : a dicembre torna “The Night of Kick and Punch” : Il 14 dicembre a Milano torna “The Night of Kick and Punch: tutto pronto per una nuova serata di grande successo Sabato 14 dicembre il centro sportivo Vismara, in Via dei Missaglia 117, a Milano ospiterà la decima edizione di “The Night of Kick and Punch” organizzata dalla Kick and Punch Promotions di Angelo Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, ...

Calcio in lutto - morto il preparatore atletico Sergio Mascheroni : ha vinto tutto con il Milan : Con il Milan ha vinto tutto. Una stagione difficilmente ripetibile in cui Sergio Mascheroni ha messo la firma. Di quella squadra, capace di arrivare sul tetto d’Europa prima e su quello del mondo poi, Sergio Mascheroni è stato il preparatore atletico. Un amore lungo 14 anni, dal 2002 al 2016, e tanti campioni vista passare. In panchina, con Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri e Filippo Inzaghi. In campo, e i nomi qui sarebbe troppi: da ...

Piatek torna al gol e il Milan si prepara al derby con un successo : Mister Giampaolo aveva chiesto un successo che avrebbe regalato al Milan più consapevolezza sulla strada del derby e indicato nel