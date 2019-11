Lo frontale violentissimo | poi la tragica scoperta | Helena è morta insieme al suo amato

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 7 novembre 2019) Siamo ad Arezzo, in località Ristradella, all’altezza di Madonna di Mezzastrada. È qui che mercoledì 6 novembre due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 14.40. Sul posto sono accorsi immediatamente vigili del fuoco e ambulanze, oltre ad un mezzo di elisoccorso. Il bilancio è tragico: un morto e due feriti. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 29 anni,Rapini, che era alla guida di una delle due vetture, una Atos Hyundai che subito dopo lo schianto si è ribaltata andando a finire su un prato di fianco alla carreggiata. La macchina è stata completamente schiacciata nella parte anteriore. Nell’impatto è deceduto anche uno dei cuccioli del canile, dove la ragazza lavorava e che era in attesa di essere adottato. C’è poi altro ferito grave, un uomo di 46 anni, aretino, che era al volante di una Nissan Qashqai, portato in codice rosso con il Pegaso all’ospedale di ...