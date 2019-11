Junichi Masuda e Shigeru Ohmori di Game Freak parlano delle ispirazioni e della pressione

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 7 novembre 2019) Sul percorso che porterà al lancio di Pokémon Spada e Scudo,ha dovuto affrontare diversi ostacoli. Il reveal iniziale di Galar, la regione ispirata al Regno Unito che farà da sfondo ai nuovi titoli, è stato accolto con tiepido entusiasmo dai fan, così come la decisione di rinunciare a un Pokédex completo che avrebbe contato quasi 900 creature.Nonostante ciò i nuovi Pokémon come Wooloo e le versioni Galariane di creature classiche come Sirfetch'd e il nuovo Ponyta hanno saputo catalizzare l'attenzionefolta community che storicamente ruota attorno a questa leggendaria serie.Dopo aver giocato le prime due, incantevoli ore di Spada e Scudo, inoltre, possiamo dire che il fascino tipicoincarnazioni di questa serie è ancora perfettamente tangibile.Leggi altro...

