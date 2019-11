Ivoriano trovato morto in un agrumeto con profonda ferita alla gola | giallo a Rosarno

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Il caso è in manoprocura della Repubblica di Palmi. Preoccupati dprolungata assenza del loro compagno, alcuni braccianti stranieri hanno deciso di andare a cercarlo, trovando il suo corpo in una pozza di sangue Federico Garau  Luoghi:

Nidyaie : RT @YvanSagnet: Ogni anno le campagne di Rosarno producono morti. Ousmane Keita,22enne ivoriano è stato trovato morto in un agrumeto con un… - giovcusumano : RT @YvanSagnet: Ogni anno le campagne di Rosarno producono morti. Ousmane Keita,22enne ivoriano è stato trovato morto in un agrumeto con un… - CN24_tv : Ivoriano trovato morto in campagna, cesoie conficcate nel collo: s’ipotizza l’omicidio ??????? QUI ??… -