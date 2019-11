Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 7 novembre 2019) Nuovoautomobilistico per. Laolimpica di sci italiana è rimasta coinvolta in uno scontro fra diverse automobili mentre si trovava sull’A4: secondo le prime informazioni la giovane atleta, originaria di Bergamo, ha avuto unall’altezza di Desenzano, in provincia di Brescia. Il tamponamento sarebbe avvenuto mentre la ventiseienne viaggiava in direzione Milano. Nello schianto sarebbero rimaste ferite quattro persone, che sono state però giudicate non gravi dal personale medico accorso sul posto. La promessa dello sci italiano però sembrerebbe essere uscita dallo scontro illesa: da quanto emergenon avrebbe riportato alcuna ferita o trauma, ma solo un bello spavento. Ed è lei stessa a tranquillizzare i suoi fan sui social: la sciatrice delle Fiamme Gialle infatti attraverso una storia ha comunicato di stare ...

Noovyis : (Incidente in autostrada, paura per la campionessa di sci Sofia Goggia. Cosa è successo) Playhitmusic -… - egitto86 : RT @Corriere: Sofia Goggia coinvolta in un incidente in autostrada: illesa - FantonBarbara : RT @Corriere: Sofia Goggia coinvolta in un incidente in autostrada: illesa -