Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Lariporta il retroscena di quanto avvenuto nello spogliatoio del Napoli al termine della partita col Salisburgo. Tutto è cominciato con l’ingresso del figlio del presidente, Edo De, a ricordare i proclami paterni per cui dovevano tornare in ritiro. “Il capitano Lorenzo Insigne ha parlato a nome della squadra, ma mantenendo un contegno: «Dì a tuo padre che noi in ritiro non ci torniamo». E poi i senatori del gruppo – da Mertens a Callejon – non hanno esitato a spingere gli altri compagni a una scelta di rottura. Il piùdi tutti è statoche ha avuto momenti di nervosismo urlando in faccia al vicepresidente frasi anche volgari e irriguardose («imettiteli…»). Si è temuto un contatto fisico e c’è voluta tutta la pazienza di Ancelotti e del d.s. Giuntoli per riportare la calma” L'articolo...

Gazzetta_it : #DortmundInter, #Conte: “Mi sono scocciato, venisse anche qualche dirigente in tv..” - Gazzetta_it : #Thuram duro sul caso - #Balotelli: “#Juric pericoloso, va squalificato per quello che ha detto” - napolista : Gazzetta: duro scontro #Allan-Edo De Laurentiis: «i tuoi soldi mettiteli…» Prima ha parlato #Insigne, poi i senato… -