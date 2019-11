Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019) È venuto meno l’ultimo appiglio, a cui si sono aggrappati in questi giorni gli operai della grande fabbrica di Taranto. Finora hanno sempre detto che il premier Giuseppe Conte sarebbe stata l’unica speranza. E invece adesso, di fronte all’acciaieria ex, lanonpiù. L’immagine di un governo inerme davanti a una crisi di questa portata lascia gli operai con un senso di abbandono. Di buon mattino si radunano i lavoratori che aderiscono alla Cisl, il sindacato in sciopero da mercoledì. Qualche bandiera e tanta preoccupazione. C’è anche un operaio della Uil in mezzo a loro e qualcuno della Cgil perché, nonostante una partenza da separati, ora hanno deciso di marciare insieme e di proclamare lo sciopero unitario per la giornata di venerdì. Daniele Nettis, con addosso ...

mcdifrancesco : Ex Ilva, la rabbia non risparmia più nessuno - celuschi : RT @AnicioBoezio: Ma per l'opinione pubblica l'Ilva inquina e 'uccide', dunque la rabbia è limitata a chi ha perso il lavoro... Il lavoro d… - nhpaolocastelli : RT @HuffPostItalia: Ex Ilva, la rabbia non risparmia più nessuno -