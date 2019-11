Concorsi ACI 2019 | pubblicati bandi per laureati e diplomati

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 7 novembre 2019) In esecuzione alla delibera del 30 Ottobre, in Gazzetta è stato pubblicato un altro bando deiAciper 242 assunzioni in area C e livello economico C1. Contestualmente, sono stati integrati i posti a disposizione per il Concorsoin area B e livello economico B1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 Agosto: da 6 a 63. In questo articolo forniremo tutte le informazioni su: posti a disposizione, modalità di invio domande e procedura selettiva. Novità e aggiornamenti suiPubbliciACI: posti a bando I posti autorizzati per iACIti sono in totale 305. Di questi 242 sono per(area C) e 63 anche per possessori del diploma (area B). Quindi per concorrere per un posto in area C occorre essere in possesso di un valido titolo universitario negli indirizzi indicati nel bando, mentre per l’area B è richiesto un ...

