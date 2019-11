Fonte : today

(Di giovedì 7 novembre 2019) Ha cercato di scappare dalla finestra, arrampicandosi sul vano del motore del climatizzatore e fuggendo sul tetto...

novasocialnews : Arrestato pericoloso latitante: in un video l'ultimo tentativo di fuga #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Today_it : Arrestato pericoloso latitante: in un video l'ultimo tentativo di fuga - NapoliToday : #Cronaca Camorra, in manette 'latitante pericoloso' del clan Ranucci -