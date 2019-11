Pomeriggio 5 | Francesca De André provoca Mila Suarez | “Nemmeno Belli!”

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica Pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Francesca Cipriani : la strigliata di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso striglia Francesca Cipriani a Pomeriggio 5: “Raccogli, pulisci e mangia” Barbara d’Urso, si ride e si scherza… ma fino a un certo punto. La conduttrice napoletana, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, ha infatti bacchettato Francesca Cipriani, da quest’anno ingaggiata per fare l’inviata ‘persa tra le nuvole’ su alcuni temi ‘leggeri’ trattati dalla ...

Pomeriggio 5 - gesto choc di Francesca Cipriani. D’Urso : “Calma!” : Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso bacchetta la Cipriani: “Stai calma!” Barbara d’Urso ha rimproverato Francesca Cipriani durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. Per quale motivo? Francesca, che è stata promossa ad inviata ufficiale del programma di canale 5, era in collegamento con gli studi di Cologno. La showgirl si trovava al mercato della frutta e, convinta che la bella presentatrice partenopea le avesse dato la ...

Una storia con Francesca Cipriani… La bomba di Fernando Proce a Pomeriggio 5 : La puntata odierna di ‘Pomeriggio 5’ è stata a dir poco scoppiettante ed ha visto soprattutto la presenza dell’ex frontman de ‘Giuliano’ e i ‘Notturni, Giuliano Cederle, di Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti di ‘Bim bum bam’, di Francesca Cipriani e del conduttore radiofonico Fernando Proce. E sono stati proprio questi ultimi a scaldare il pubblico e a scioccare Barbara D’Urso. Gli ospiti hanno discusso delle meteore degli anni ’80 e ’90, tra ...

Francesca De André - la verità dietro il malore : lo racconta lei stessa a Pomeriggio 5 : Le immagini dell’ambulanza che corre via dagli studi Mediaset è ancora sotto gli occhi di tutti. Adesso Francesca De André ha deciso di tornare in televisione. La nipote di Fabrizio, che nei mesi scorsi ha fatto molto parlare per via della sua partecipazione al Grande Fratello e della storia burrascosa con Gennaro Lillio arrivata al capolinea all’improvviso (e dopo un tempo molto breve) è stata ospite di Pomeriggio 5, nella puntata in onda ...

Pomeriggio 5 - Francesca De Andrè dopo il ricovero : "Fortissima crisi nervosa - ricordo che..." - racconto-choc : dopo il malore che la ha colpita giorni fa nel dietro le quinte di Live-Non è la D'Urso, Francesca De Andrè torna in televisione. Lo fa ancora negli studi di Barbara D'Urso, ma in questo caso a Pomeriggio 5, dove si è ripresentata nel corso della puntata di giovedì 10 ottobre. La figlia di Cristiano

Pomeriggio 5 - Francesca De André : “Mi hanno usata per visibilità” : Francesca De André delusa a Pomeriggio Cinque: l’amara confessione dopo il GF Francesca De André è stata la protagonista indiscussa del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. L’influencer ha fatto un’amara confessione riguardante la sua esperienza al Grande Fratello di Barbara d’Urso, dichiarando di essere stata usata dai suoi amici soltanto per avere una maggiore visibilità. Sono stata vittima di un ...

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani : “Sono stata ricoverata d’urgenza. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le chiavi” : Francesca Cipriani è stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 per raccontare quanto le è accaduto nelle scorse settimane, quando è stata vittima di un’intossicazione alimentare e per questo è stata ricoverata d’urgenza in pronto soccorso. Ai dolori lancinanti all’addome però, si sono aggiunte anche le allucinazioni, come ha raccontato la showgirl: “Si era abbassata troppo la pressione. Ho visto San Pietro che ...

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani sconcertante : "Ricoverata d'urgenza - cos'ho trovato nei bagni dell'ospedale" : Allucinazioni e brutte sorprese. Francesca Cipriani ha raccontato a Pomeriggio 5, ospite di Barbara D'Urso, il suo recente calvario. La showgirl, resa famosa da Pupa e Secchione, Isola dei famosi e social vari, ha rivelato di essere rimasta vittima di una intossicazione alimentare qualche giorno fa

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani umiliata dopo il ricovero da Manlia Gorio : un sospetto terrificante : dopo i recenti guai di salute, Francesca Cipriani è tornata in tv a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso: la prosperosa bionda era stata ricoverata in seguito a un virus intestinale. E così la Cipriani ha raccontato la sua disavventura, che la ha provata e anche parecchio, nello studio di Canale 5. Peccat